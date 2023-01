Zaniolo e i suoi ‘fratelli’: Mourinho fa poker (di uscite)

Mercato Roma, fronte in uscite, in gran fermento al di là di Zaniolo che resta soprattutto in orbita Tottenham con il Milan sullo sfondo

Sono ore e possono essere giorni caldi, gli ultimissimi di questa sessione invernale, per il calciomercato della Roma. Specie sul fronte uscite, con quella possibile di Nicolò Zaniolo. L’attaccante ha chiesto la cessione, con il Tottenham che rimane in prima fila. Sullo sfondo il Milan, pronto a fare l’operazione a determinate condizioni, mentre ci è stata smentita la pista che porta al Brighton di De Zerbi.

Non solo Zaniolo, da qui al 31 gennaio possono lasciare la squadra di Mourinho altri tre calciatori. Su tutti Rick Karsdorp, con l’agente e il fratello stamane a Trigoria incontratisi con il Generale manager Tiago Pinto.

Da mesi il terzino olandese è fuori dal progetto giallorosso, ma fin qui il club dei Friedkin ha sempre chiesto più di 10 milioni e non aperto alla formula del prestito senza l’obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, incontro con agente e fratello Karsdorp: il Monza non molla, apprezzamenti dalla Premier

L’ex Feyenoord piace molto anche qui in Italia, dalla Juventus – ora però ferma sul mercato – alla Fiorentina fino in particolare al Monza. Il club di Berlusconi non ha mollato la presa, possibili nuovi tentativi per regalarlo a Palladino.

Il ‘caso’ Karsdorp è scoppiato poco prima della pausa Mondiale, con le famose nonché pesanti dichiarazioni di Mourinho dopo la gara col Sassuolo. Il legale del calciatore, parlando a Calciomercato.it in onda su Tv Play, è andato all’attacco del tecnico portoghese come della stessa società capitolina: “Mourinho ha sbagliato – disse lo scorso 28 dicembre l’avvato Civale – La Roma doveva tutelarlo”. Karsdorp piace molto pure in Premier League, vedi Fulham e altre di medio-grande livello del massimo campionato inglese.

Calciomercato Roma, in uscita anche Vina e Shomurodov: il punto

Da Karsdorp a Vina e Shomurodov, anche loro ai margini della formazione di Mourinho. Sul laterale uruguaiano è attivo il Bournemouth, terz’ultimo in Premier.

Per quanto riguarda invece l’uzbeko, la sua priorità rimane sempre il Torino di Juric, suo estimatore. C’è anche la Cremonese, rifiutata tempo fa dall’ex Genoa, che non ha abbandonato l’idea di prenderlo. Anche per lui Pinto vuole l’obbligo di riscatto.