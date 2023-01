Niente Milan o rinnovo: tradimento con i rivali

Tra l’ipotesi di rinnovo e l’addio, un calciatore accostato al Milan nel recente passato potrebbe anche ‘tradire’ il suo attuale club con i rivali di sempre

Il Milan scenderà in campo domani sera all’Olimpico di Roma per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri in un insolito posticipo della 19esima giornata di Serie A. Obiettivo tre punti per la truppa di Pioli che deve uscire da un momento piuttosto complicato.

Il recente momento di Giroud e soci è da dimenticare tra i punti persi in campionato, l’eliminazione prematura dalla Coppa Italia e la finalissima di Supercoppa Italiana persa in malo modo contro i rivali dell’Inter. Intanto le tematiche di calciomercato si intersecano con quelle di campo, e la società meneghina è al lavoro soprattutto sul capitolo rinnovi con particolare attenzione a Leao. Il portoghese ha l’accordo in scadenza 2024, e dunque c’è ancora del tempo. Tempo che invece non ha più a disposizione il Real Madrid, che nel caso di Marco Asensio rischia di perderlo a parametro zero nei prossimi mesi in caso di mancato rinnovo. Accostato in passato anche al Milan e alla Premier League, il fantasista spagnolo nei giorni scorsi aveva detto a ‘Bernabeu Digital’: “Voglio rinnovare e restare a lungo a Madrid, ma non dipende solo da me. Ne stiamo parlando e vedremo come andranno le cose, però ora voglio concentrarmi sulla prossima gara. Per il resto non devi chiedere a me, ma a qualcun altro”.

Calciomercato Milan, Asensio tra rinnovo e addio al Real Madrid: sullo sfondo il Barcellona

Asensio è quindi diviso tra un eventuale rinnovo e la possibilità di lasciare Madrid a costo zero al termine dell’attuale stagione, che ancora una volta non lo sta vedendo grande protagonista.

Al momento le due parti non hanno trovato un accordo e ogni scenario è ancora aperto. Come evidenziato da ‘Sport.es’, con l’arrivo di Mendes, Asensio ha esplorato diverse opzioni rispetto al Real Madrid e una di queste è il Barcellona con cui l’agente mantiene un forte rapporto. Il Barça e il procuratore hanno infatti anche discusso della possibilità che il ragazzo finisca in blaugrana, per quello che sarebbe un vero ‘tradimento’ al Real. Con il passare delle settimane la permanenza si complica e dalla Premier al Barcellona le strade per Asensio non mancano.