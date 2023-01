Tegola per Mourinho, UFFICIALE: salta Napoli-Roma

L’ammonizione costa caro: salterà Napoli-Roma. Ecco la dinamica che ha portato alla decisione del direttore di gara.

La Roma fa il suo e sbanca il “Picco” di La Spezia con un rotondo 0-2. Merito di una prestazione solida e concreta dei giallorossi, che hanno tenuto il pallino del gioco dal primo all’ultimo minuto, sbloccando la contesa nei momenti topici dell’incontro.

Nuovamente on fire Paulo Dybala, con la “Joya” che ha servito due assist ed è sembrato sempre nel vivo dell’azione, calamitando la maggior parte dei palloni più importanti. C’è lo zampino dell’attaccante argentino, dunque, in entrambi i goal della Roma, finalizzati da El Shaarawy e da un Tammy Abraham in versione deluxe. Ottimo biglietto da visita per i giallorossi, che si presenteranno al big match della prossima settimana contro il Napoli forte di un’importante striscia di risultati utili consecutivi.

A “rovinare” la festa giallorossa ci ha pensato la clamorosa ingenuità di Celik, che dopo aver perso palla in maniera piuttosto ingenua ha rimediato un’ammonizione che costa caro. Diffidato, l’ex esterno del Lille salterà dunque la sfida del “Maradona” al cospetto della compagine di di Spalletti. Con Karsdorp al passo d’addio, staremo a vedere quali saranno le scelte di José Mourinho, che a quel punto potrebbe dirottare Zalewski sulla corsia destra, sfruttandone l’enorme duttilità.