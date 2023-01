HIGHLIGHTS | Alla Juventus non basta Di Maria: Gasp si gode un super Lookman

La cronaca e le immagini salienti della sfida fra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: le ultimissime notizie sulla Serie A

Serata di gala all’Allianz Stadium in occasione della 19esima giornata del campionato italiano di Serie A. La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dalla stangata di venerdì sera con i 15 punti di penalizzazione, ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che va subito avanti con il solito Lookman dopo poco più di 10 minuti di gara.

Il gol subito scuote la Vecchia Signora che si guadagna un calcio di rigore trasformato da Di Maria, mattatore della serata per i bianconeri. Qualche minuto più tardi ecco il provvisorio vantaggio della Juventus con Milik, bravissimo col destro a superare Musso su assist di Fagioli.

Juventus-Atalanta, secondo tempo di fuoco

Ad inizio ripresa si scatena l’Atalanta di Gasperini con Lookman protagonista. L’attaccante arrivato nell’ultima estate di calciomercato prima serve l’assist per il pareggio di Mahele, poi realizza, di testa, la rete del 2-3 e manda nel panico l’Allianz Stadium. I bianconeri però non ci stanno e trovano ancora una volta la parità su una punizione battuta di tocco trasformata alla grande da Danilo.

Nel finale entrambe le squadre cercano la rete in tutti i modi e non mancano le scintille, in particolare nel recupero, quando Chiesa e Danilo se la prendono con Hateboer per un contrasto abbastanza dubbio sulla trequarti di campo dell’Atalanta.

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 50 punti; Milan** 38; Inter** e Roma 37; Atalanta 35; Lazio** 34; Udinese 28, Torino 26; Fiorentina e Juventus* 23, Bologna**, Monza ed Empoli** 22; Lecce 20; Spezia e Salernitana 18; Sassuolo 17; Verona 12; Sampdoria 9; Cremonese** 7.

*15 punti di penalizzazione ** una partita in meno