DIRETTA Serie A, Spezia-Roma 0-0: si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra lo Spezia di Gotti e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma è di scena sul campo dello Spezia in una gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Una sfida tra due formazioni con obiettivi opposti che verrà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Da una parte i giallorossi di José Mourinho vogliono continuare la rincorsa alla zona Champions dando seguito al successo ottenuto una settimana fa sulla Fiorentina per agganciare almeno momentaneamente al terzo posto Juventus ed Inter, impegnate rispettivamente stasera in trasferta contro l’Atalanta e domani in casa contro l’Empoli. Dall’altra i bianconeri di Luca Gotti, reduci dalla eliminazione dalla Coppa Italia proprio ad opera dei bergamaschi e privi dello squalificato Nikolau, puntano a restare imbattuti nel 2023 che li ha visti raccogliere due pareggi prima del successo contro il Torino per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Un anno fa, su questo stesso campo, i capitolini si imposero 1-0 grazie al rigore di Abraham. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra Spezia e Roma in tempo reale.

Formazioni ufficiali Spezia-Roma

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Hristov, Caldara; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde. All. Gotti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; El Shaarawy, Dybala; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** 50 punti; Milan 38; Inter 37; Lazio, Atalanta e Roma 34; Udinese 28**, Torino 26**; Fiorentina 23**; Juventus*, Bologna, Monza** ed Empoli 22; Lecce** 20; Spezia e Salernitana** 18; Sassuolo 17**; Verona** 12; Sampdoria 9**; Cremonese 7

*15 punti di penalizzazione ** una partita in più