DIRETTA Serie A: Sampdoria-Udinese | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sampdoria-Udinese, lunch match della diciannovesima giornata di Serie A

Staccata di tre punti dal Verona, vittorioso ieri contro il Lecce, la Sampdoria scende in campo alle 12.30 per affrontare l’Udinese. Lunch match della diciannovesima giornata di Serie A, la sfida dello stadio Marassi mette di fronte due squadre in crisi di risultati e al centro di trattative concrete per il cambio di proprietà.

Senza successi in campionato da ben undici giornate, la squadra allenata da Andrea Sottil ha collezionato solo sconfitte in questo inizio di 2023 e spera di riuscire ad invertire la rotta già dalla trasferta di Genova. Grazie alla penalizzazione della Juve, i Friulani hanno guadagnato una posizione in classifica ma sono fermi a quota 25 punti da due giornate. La doppia sconfitta contro Bologna e Juventus ha confermato il trend negativo del periodo pre Mondiale.

In casa blucerchiata, invece, la vittoria esterna contro il Sassuolo è stata cancellata dalla doppia disfatta contro Napoli ed Empoli e un successo oggi sarebbe di vitale importanza per poter preservare speranze nella lotta salvezza. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello stadio “Luigi Ferraris”.

Probabili formazioni Sampdoria-Udinese

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Colley; Leris, Winks, Djuricic, Augello; Sabiri; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, N. Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. All. Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** 50 punti; Milan 38; Inter 37; Lazio, Atalanta e Roma 34; Torino 26**, Udinese 25; Fiorentina 23**; Juventus*, Bologna ed Empoli 22; Lecce** 20; Spezia e Salernitana** 18; Sassuolo 16; Verona** 12; Sampdoria 9; Cremonese 7

*15 punti di penalizzazione

** una partita in più