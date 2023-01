DIRETTA Serie A: Monza-Sassuolo 0-0 | Inizia la partita – LIVE

Unica partita della diciannovesima giornata di Serie A, Monza-Sassuolo verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Sotto pressione dopo gli ultimi risultati e con appena quattro punti di distacco sulla zona retrocessione, il Sassuolo ha l’obbligo di fare punti oggi pomeriggio sul campo del Monza. Reduci da quattro sconfitte consecutive in Serie A e senza vittorie da ottobre, la squadra allenata da Alessio Dionisi dovrà vedersela contro una delle squadre più in forma del campionato.

Al contrario dei neroverdi, infatti, i ragazzi di Raffale Palladino stanno vivendo un magic moment, come testimoniano i cinque punti conquistai nelle prime tre partite del 2023. Rispetto ai precedenti incontri, il mister dei brianzoli ritrova Mota Carvalho e Caprari nella lista dei convocati, ma dovrà fare a meno dell’infortunato Donati. L’ultimo precedente in assoluto tra le due squadre risale alla Coppa Italia del 2010, mentre l’ultima sfida in terra lombarda è datata 4 novembre 2007 (Lega Pro) e si concluse sul 2-2. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Monza-Sassuolo

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo: Birindelli, Machin, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traore; Berardi, Defrel, Laurienté

CLASSIFICA SERIE A: