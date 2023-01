Post-Zaniolo, Marino ‘spegne’ la Roma: “Le cose stanno così”

Tante le voci sul post-Zaniolo per la Roma: Ziyech tra i nomi più caldi, poi c’è la pista Deulofeu. Parla Marino

Non ci sono stati colpi particolari in Serie A in queste settimane di calciomercato, ma quelli attuali restano giorni caldissimi per tante società. Suona come un paradosso, ma non lo è, perché questa finestra invernale rischia di decidere le sorti dei prossimi mesi e le mosse, le sorti, di tantissimi club per l’estate.

È così per la Juventus con la questione penalizzazione, è così per il Milan con il rinnovo di Leao, per l’Inter con la situazione Skriniar e ovviamente la Roma con la grana Zaniolo. L’attaccante giallorosso andrà via, ora o in estate ma saluterà definitivamente la capitale. La Premier League a gennaio resta la pista più probabile, anzi l’unica. Non è detto che si riesca a concretizzare una cessione così pesante, ma Tiago Pinto è già pronto a chiudere per il sostituto. Stamattina si è parlato molto di Hakim Ziyech, un vecchio pallino della Roma già con la precedente dirigenza e direzione sportiva. Il marocchino ha costi non bassi, ma Zaniolo può portare moneta sonante nelle casse di Trigoria. Che servono a sistemare qualcosa, ma anche a rinforzarsi. Si è parlato moltissimo anche di Gerard Deulofeu nella giornata di ieri, ma è un nome che – almeno per il momento – non ha trovato riscontri nelle indiscrezioni di Calciomercato.it.

Calciomercato Roma, Deulofeu dopo Zaniolo: parla l’Udinese

Deulofeu piace alla Roma, da qualche tempo, non è un segreto. Un interesse come ce ne sono tanti, per quanto confermato. Ora però a Trigoria si può liberare il posto di Zaniolo e Pinto avrebbe bisogno subito di un sostituto, affidabile e pronto. Come sarebbe appunto l’esterno catalano dell’Udinese.

A tal proposito ha parlato il responsabile dell’area tecnica dei friulani Pierpaolo Marino, confermando le informazioni in nostro possesso: “Deulofeu? Ogni settimana devo rispondere a questo tormentone. Per adesso il giocatore e i suoi agenti hanno retto agli approcci dei club importanti in giro per l’Europa. Devo dire che ad ora non c’è nessuna trattativa seria in corso con la Roma, ma confermo che ci sono interessamenti dall’Europa. La volontà della proprietà è sempre stata quella di non lasciar partire i giocatori a gennaio, ma sappiamo che gli scenari possono cambiare. Rinnovo? Chiaro che se ne discute, ma la situazione è in continua evoluzione”.

Poi, ai microfoni di ‘Sky Sport’, prima della sfida con la Sampdoria Marino ha parlato anche della situazione delicata in casa Udinese: “Sono stati i giocatori a comunicarci la volontà di andare in questo raduno riflessivo. Si è parlato molto tra giocatori e allenatori, e credo che questo abbia prodotto dei buoni effetti. Le aspettative si erano alzate, è normale vista la voglia anche a Udine di tornare protagonisti in alto. Ma siamo sul pezzo e anche fiduciosi”.