Dalla Roma alla Premier, futuro segnato per Frattesi: “Idee chiare”

Il Sassuolo pareggia sul campo del Monza, a tenere banco sul mercato è il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista resta nei desideri della Roma

Davide Frattesi rimane un uomo mercato e il pezzo pregiato del Sassuolo. La scorsa estate il centrocampista fu a lungo inseguito dalla Roma, che continua comunque a guardare con interesse al classe ’99 ex Monza.

Frattesi nel pomeriggio ha incrociato proprio la sua ex squadra tornando da avversario per la prima volta all’U-Power Stadium, segnalandosi come uno dei migliori in campo nell’1-1 del Sassuolo contro l’undici allenato da Palladino. Il gioiello dei neroverdi resta un pallino del GM romanista Pinto, oltre a stuzzicare da tempo anche le dirigenze di Inter e Juventus. L’eventuale cessione di Zaniolo potrebbe riaprire qualche spiraglio in questa finestra invernale per il ritorno nella capitale di Frattesi, anche se la strada è tutta in salita considerando le richieste del Dg emiliano Carnevali (30-35 milioni di euro) e la concorrenza della ricchissima Premier League.

Possibile quindi la permanenza al Sassuolo di Frattesi almeno fino al termine della stagione, con il tecnico neroverde Dionisi che si tiene stretto il proprio alfiere intervenendo in conferenza stampa dopo il pareggio sul campo del Monza: “La sua è stata una prestazione positiva, come del resto tutta la squadra. Se ho paura che vada via? Adesso dopo la partita mi sembra ingeneroso parlare di mercato e di cessione, però personalmente non ho paura di perderlo. Almeno io dico di no, poi dovreste chiederlo ai dirigenti. Io parlo quotidianamente con loro e il club ha le idee chiare: chi è al Sassuolo rimane al Sassuolo, quindi anche i nostri migliori giocatori. Vogliamo cercare di ottenere dei risultati positivi e migliorare la nostra posizione”, ha risposto Dionisi alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Da Frattesi a Caprari, Palladino: “E’ il nostro acquisto di gennaio”

Il presente di Frattesi – a meno di colpi di scena nell’ultima settimana di mercato – continuerà a chiamarsi Sassuolo, rimandando così alla prossima estate un possibile cambio di maglia e l’approdo in una big.

Il passato del centrocampista invece è stato contraddistinto dall’ottima stagione con la casacca del Monza nel 2020-2021, permettendo al nazionale azzurro di spiccare il volo e affermarsi successivamente nel massimo campionato. Quel Monza che dopo il giro di boa della Serie A ha praticamente blindato la salvezza. Raffaele Palladino applaude i suoi ragazzi, mantenendo i piedi ben saldi per terra: “La squadra è cresciuta molto, è un girone d’andata positivo. Abbiamo messo un grande tassello per quello che è il nostro obiettivo, ovvero la salvezza – ha risposto l’allenatore dei brianzoli alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Ma non dobbiamo mollare mezzo centimetro, il girone di ritorno sarà ancora più complicato. Il mercato è ancora aperto e può succedere qualunque cosa. Non dobbiamo farci distrarre dai punti di vantaggio: dobbiamo affrontare ogni gara con il massimo della determinazione come abbiamo sempre fatto. Il punto di oggi è d’oro e ci dà ancora più consapevolezza”.

La rosa del Monza è sufficentemente competitiva per affrontare il resto della stagione e al momento Galliani non pensa ad intervenire sul mercato. Anche perché, nello specifico per il reparto offensivo, Palladino sembra aver ritrovato il miglior Caprari: “Ha svoltato dal punto di vista dell’atteggiamento, adesso va a mille all’ora. Ho sempre detto che sarà il nostro acquisto di gennaio e ce lo teniamo stretto“.