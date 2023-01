Si taglia lo stipendio del 25%: cambia il destino di Szczesny

Il portiere ha deciso di tagliarsi lo stipendio del 25%, ora la permanenza appare estremamente più probabile: cambia il futuro di Szczesny

Avere un portiere affidabile è un lusso a cui ogni grande club vuole attingere, ma la continuità di rendimento dell’ultimo baluardo difensivo non è così semplice da avere. Chi ha dei portieri molto importanti se li tiene stretti e il futuro di Szczesny ora sembra essere segnato.

Il polacco è una garanzia per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Eppure il momento a Torino è estremamente complicato, con il futuro che è condizionato dalle prossime vicende processuali. Già sono arrivati 15 punti di penalizzazione per questa stagione, che complicano le possibilità dei bianconeri di qualificarsi alla prossima Champions League e senza la massima competizione europea, diversi giocatori potrebbero chiedere la cessione. Tra i più ambiti nella rosa della Juventus c’è anche Szczesny: dall’Inghilterra arrivano delle novità al riguardo.

De Gea si taglia lo stipendio: lo United abbandona la pista Szczesny

Uno dei club più si era interessato a Szczesny nei mesi scorsi era il Manchester United, ma ora arrivano importanti novità sulla porta dei ‘Red Devils’.

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, David De Gea avrebbe accettato di tagliarsi lo stipendio del 25% pur di restare al servizio di Erik ten Hag allo United. Una decisione importanti e una rinuncia ad una fetta corposa del proprio stipendio che avrebbe cambiato in maniera radicale il futuro della porta del club inglese. Nei mesi scorsi la dirigenza dei ‘Red Devils’ aveva valutato anche diversi profili per sostituirlo e tra questi c’era anche Szczesny.

Il portiere polacco, quindi, non sarà il prossimo portiere del Manchester United e, salvo altre clamorose sanzioni, nella prossima stagione sarà ancora a Torino. Per sostituire Szczesny in caso di addio, peraltro, la Juventus aveva valutato anche il profilo di De Gea: lo spagnolo era stato, poi, depennato a causa dello stipendio troppo alto. Ten Hag si tiene stretto il portiere iberico e lavora per migliorare il Manchester United in altre zone del campo.