La clausola che stoppa la Juve: non l’avevano mai fatto

La Juve è alle prese con le vicende giudiziarie, ma attenzione anche al calciomercato. La clausola potrebbe definitivamente stoppare i bianconeri

Il calcio è talento e quando il talento diventa anche concretezza allora c’è poco di meglio per gli allenatori di tutto il mondo.

È un po’ quello che sta succedendo dalle parti di Manchester con Alejandro Garnacho. Stiamo parlando di un ragazzo di solo diciotto anni che, però, ha già messo in luce in Serie A e in Europa qualità da fenomeno assoluto, o almeno in potenza. E poi gioca con un’umiltà e con una grinta che non è così semplice da trovare, quando si hanno quelle qualità tecniche e con il rischio di specchiarsi. Per questo, quando ci si trova di fronte una personalità e un esterno d’attacco così è veramente facile innamorarsi e volerlo sempre così e questo sta cercando di fare il Manchester United. Il rinnovo di contratto del laterale offensivo, infatti, è un argomento caldo in Inghilterra. L’attuale accordo scadrà a giugno 2024 e, quindi, non c’è tanto tempo per blindare un talento che nessuno vuole mollare. La giovane star dei Red Devils è stata accostata anche alla Juve nel recente passato, ma c’è soprattutto il Real Madrid alla finestra, senza considerare i problemi giudiziari che stanno vivendo i bianconeri.

Il Manchester United vuole blindare Garnacho: clausola e offerta super

Proprio per questo, secondo quanto riporta il ‘Mirror’, il Manchester United sta cercando di blindare il suo calciatore a ogni costo, con la certezza di non volerlo perdere.

I Red Devils vogliono siglare un loro nuovo record e offrire all’esterno il contratto più lungo che abbiano mai offerto a un loro talento: si parla della durata di otto anni e sul piatto ci sarebbero 32 mila sterline a settimane. Alcuni dirigenti stanno anche valutando la possibilità di inserire una clausola di riscatto nel contratto di Garnacho, una mossa che romperebbe con la tradizione, ma che è pratica comune per i club europei. Nonostante tutto questo, il ragazzo non è ancora sicuro di dire sì e, quindi, la trattativa potrebbe vivere nuovi sviluppi importanti nelle prossime settimane.