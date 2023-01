Salernitana-Napoli a rischio: ecco come stanno le cose

Voci su un possibile rinvio per Salernitana-Napoli: ecco come stanno realmente le cose, le ultime dall’Arechi

Il maltempo rischia di non far disputare uno dei match più attesi della diciannovesima giornata di Serie A.

E’ l’immediata vigilia del derby campano tra Salernitana e Napoli ad essere state agitata da indiscrezioni su un possibile rinvio a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco. A Salerno piove ormai da tre giorni e questo potrebbe aver avuto effetto sul campo. Stando ad alcune indiscrezioni uscite a poche ore dal fischio d’inizio, l’erba dell’Arechi non sarebbe in perfette condizioni con il pallone che non rimbalzerebbe bene in più punti.

In realtà, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, i movimenti che arrivano dal terreno di gioco non lasciano presagire nessuna particolare criticità tale da mettere a rischio la regolare disputa della partita.

Salernitana-Napoli a rischio? Ecco le ultime

Le condizioni meteo a Salerno non sembrano essere particolarmente critiche. Questa mattina in città la pioggia non è caduta in maniera abbandonante e attualmente nella zona stadio non piove.

C’è da sottolineare anche come l’impianto di drenaggio dello stadio sia stato rifatto da un paio di anni e solitamente è efficiente. Ovviamente il terreno di gioco non potrà essere in perfette condizioni, anche perché in Campania il maltempo imperversa ormai da una settimana, ma Salernitana-Napoli non sembra essere a rischio. Le condizioni del campo saranno come di consueto nel corso del sopralluogo dell’arbitro che avverrà a breve.