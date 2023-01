Conferenza Allegri, è bufera sulla società: cosa sta succedendo

Massimiliano Allegri è intervenuto oggi in conferenza stampa, ecco le prime reazioni. Che cosa sta succedendo

Questa mattina, presso la sala stampa dell’Allianz Stadium, si è tenuta la conferenza stampa più difficile per Massimiliano Allegri da quando siede sulla panchina della Juventus.

Il club bianconero è appena stato travolto dalla sentenza della Corte federale, e almeno per il momento deve incassare una stangata pesantissima. Il -15 fa infatti sprofondare la squadra di Allegri lontana dalla zona Champions, a solo 22 punti in classifica. Il tecnico ha parlato così in conferenza: “Cosa cambia il -15? Per noi assolutamente niente, dobbiamo fare dei punti. Sarà difficile, l’Atalanta sta molto bene, dovremo affrontarla nel migliore dei modi. Bisognerà fare un passettino alla volta, poi abbiamo l’Europa League e la Coppa Italia“. I tifosi, invece, si sono già schierati.

Juventus, tifosi contro la società: “Allegri lasciato solo”

I sostenitori bianconeri, dopo la conferenza stampa di Allegri, denunciano la totale assenza della società nel momento più difficile.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Allibito dalla società completamente assente. Nessuna reazione, nessuna dichiarazione vera, nessuna risposta adeguata. #Allegri lasciato solo in conferenza, che a mio avviso non si sarebbe dovuta fare. Rimaniamo noi, inermi, con la paura…#Juventus — Nico (@1411nico) January 21, 2023

Con Max Allegri in conferenza stampa doveva esserci qualcun altro. Invece è stato lasciato solo ad affrontare il momento più difficile da 16 anni.

In altri tempi ci sarebbe stato Andrea Agnelli, oggi? Dove sta la società oggi? — Faye Val (@fayeval90) January 21, 2023

#Allegri lasciato SOLO anche oggi dalla Società #Juventus. INCREDIBILE. Qui c’é gente che inneggia ancora a pusillanimi scappati di notte… INCREDIBILE — Massimo Crocetti (@max_cromax) January 21, 2023

L’immagine di #Allegri solo in conferenza stampa è di una tristezza incredibile

La realtà è che siamo senza società e qualunque sarà il nostro destino sportivo, bisogna ripartire da lì. Dall’addio di Marotta, mai sostituito, è stato un disastro che ci ha portati a questo punto — Marco (@Marco562017) January 21, 2023

La conferenza stampa del Mister Allegri conferma (se ce n’era bisogno) la totale assenza della società.

Che ci dovevamo aspettare ieri sera e soprattutto cosa ci dovremo aspettare in futuro?? — Carlo (@____carlo____) January 21, 2023