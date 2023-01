Per l’Inter è finita: arriva la comunicazione al club

Il giocatore ha preso la sua scelta: i nerazzurri, ormai, sono sempre più lontani. La decisione comunicata alla staff tecnico

In queste settimane il suo nome ha riempito le pagine dedicate al calciomercato di tutti i giornali sportivi, non solo italiani. Si sono fatte ipotesi di prestito, di scambi, ma non se ne farà nulla.

Dalla Spagna, infatti, non hanno dubbi: il calciatore continuerà a giocare con la maglia del Barcellona, almeno fino al termine della stagione. Chiaramente, stiamo parlando di Franck Kessie, che in Catalogna non è riuscito ad ambientarsi come sperava.

L’estate scorsa ha lasciato il Milan, conquistando lo Scudetto. Un trionfo che porta la sua firma. Pioli non ci rinunciava mai, schierandolo sia da mediano che da trequartista. Era indispensabile per i rossoneri ma Maldini e Massara non sono riusciti a trovare un accordo con il suo entourage, lasciandolo andare via a zero. Kessie aveva diverse offerte sul tavolo – piaceva tanto anche in Inghilterra – ma la scelta è ricaduta sul Barcellona. Una scelta che ha fatto discutere fin da subito: le caratteristiche dell’ex Atalanta poco si sposavano con quelle della squadra del tiki taka. I dubbi sono diventati certezza, una volta indossata la maglia blaugrana. Kessie ben presto è diventato una riserva, scivolando sempre più indietro nelle gerarchie di Xavi.

Calciomercato Inter, futuro Kessie: la posizione del giocatore

In questi giorni sono così aumentate le voce che lo avrebbero voluto lontano dal Barcellona. Nelle settimane scorse si è parlato anche di Milan, ma ultimamente è stata soprattutto l’Inter a pensar di poter prendere l’ex rossonero. Ha fatto discutere il possibile scambio Kessie-Brozovic, un’idea concreta – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – che però non è mai decollata.

Kessie è sempre piaciuto alla dirigenza nerazzurra, che avrebbe voluto regalarlo ad Antonio Conte, qualche anno fa, attraverso un scambio con Politano o Gagliardini. Poi non se ne fece nulla e quasi certamente anche stavolta sarà così. Come scrive Toni Juanmartì, Kessie non si muoverà, almeno, fino al termine della stagione. L’ivoriano ha ribadito la sua volontà a Xavi e allo staff tecnico.