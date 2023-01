“Senza testa e presuntuoso”: attacco a Di Maria dopo Juve-Monza

Nuove critiche a Di Maria dopo Juve-Monza di Coppa Italia. Le bordate al big bianconero

Torna a vincere la Juventus dopo il clamoroso crollo di Napoli. I bianconeri sono avanzati ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Monza in un match complicato, deciso dal gioiello di Federico Chiesa.

Nella ripresa, sul risultato di 1-1, Landucci ha messo in campo anche i big partiti inizialmente dalla panchina, dall’esterno che ha poi deciso il match ad Angel Di Maria. Il campione del mondo in carica ha fatto anche discutere per una conclusione in porta di rabona, bloccata facilmente da Cragno. Ne ha parlato anche il vice di Allegri, squalificato in Coppa Italia, nel post partita: “Dal campo non me ne sono accorto, parlavo un attimo con quelli accanto a me, non ci ho fatto caso e non l’ho vista. Se c’era il mister entrava in campo secondo me… (ride, ndr)”. Il gesto dell’argentino ha diviso anche i tifosi e avuto forti critiche nelle pagelle post-partita.

Juventus, critiche a Di Maria dopo il Monza

Di Maria 6,5: accende lo Stadium con la sua classe, al 90′ fa quasi tris di rabona. Questa la pagella di CM.IT. È molto duro, invece, il giudizio di ‘Tuttosport’.

“Senza testa e presuntuoso” e voto 4. Questa la pagella del quotidiano torinese: “Lo status da campione del mondo non gli impedisce una rabona utile solo a compiacere se stesso. Come avrebbe spiegato un eventuale 2-2 del Monza? Entra in campo col solo scopo di puntare Izzo, suo provocatore in campionato. Non è più un ragazzino: dovrebbe dimostrarlo coi fatti”. Di Maria continua a dividere stampa e tifosi in casa bianconera.