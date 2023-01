“Sussistenza di alterazioni”: plusvalenze Juve, rivelazione in diretta

L’avvocato Angelo Cascella è intervenuto in diretta a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play

“La Corte ha detto che non si può in modo matematico determinare il valore di un giocatore, però c’è quel passaggio di documenti, tutta quella serie di documenti che non hanno nulla a che fare con la valutazione, quello ha portato la Procura a ritenere che comunque gli stessi dirigenti della Juventus, documentalmente o comunque attraverso dichiarazioni, abbiano riconosciuto la sussistenza di un’alterazione“. Così l’avvocato Fabio Cascella a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play a proposito dell’inchiesta plusvalenze che ha travolto la Juventus.

“La Juventus non è soltanto una società per azioni, è anche quotata in borsa, serve quindi un rispetto ancora maggiore delle norme“, ha aggiunto Cascella facendo riferimento all’altra inchiesta, denominata Prisma, che riguarda sempre i bianconeri ma su altri aspetti, come falso in bilancio e false comunicazioni alla borsa.

“Io auspico che la Federazione faccia controlli seri e che l’aspetto dei controlli e della giustizia non sia amministrato da soggetti scelti dalla Federazione stessa, altrimenti non possono essere soggetti terzi – ha sottolineato Cascella in conclusione – È il sistema che ha problemi“.

De Ficchy a Tv Play: “È una situazione di alterazione di tutto quello che è il contesto sportivo”

“La richiesta di nove punti mi sembra equilibrata“, così invece Lugi De Ficchy, ex procuratore aggiunto della FIGC, sempre a Calciomercato.it in onda su TvPlay a proposito del caso Juve: “Sono nove in base all’esperienza e le richieste del passato – ha aggiunto – Si è pensato quindi fosse una richiesta giusta. La difesa poi potrà fare la sua parte, cercando di dimostrare che la cosa non ha influito sulla regolarità delle transazioni o finalizzato a condizionare le squadre sul campo”.

Sul problema plusvalenze, De Ficchy ha detto che “c’è una situazione di alterazione di tutto quello che è il contesto sportivo. Non solo c’è una problematica finanziaria, la plusvalenza in sé non è un problema, ma lo è il contorno che dimostra come sia tutto finalizzato a una certa modifica delle situazioni anche in campo per le società coinvolte”.