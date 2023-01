Ribaltone Milan: si è offerto al Barcellona

L’effetto domino provocato dai movimenti di questo gennaio potrebbe allontanare l’esterno dai rossoneri

E’ stato un mercato particolarmente povero sino a questo momento per il campionato italiano. Considerando le cinque migliori leghe in Europa, infatti, la Serie A è stata quella che ha speso meno in questa finestra invernale per gli acquisti.

Un campionato che risente evidentemente della crisi economica attraversata da top club come Juventus, Inter e Milan, tre società che storicamente non hanno mai fatto mancare investimenti pesanti sul mercato. Difficoltà ad investire che stanno accusando anche Roma e Lazio, nonostante le richieste dei rispettivi allenatori per rinforzare le due rose. Situazione diversa invece in casa Napoli che, dopo una prima parte di stagione quasi perfetta, non ha alcuna intenzione di modificare il giocattolo modellato da Luciano Spalletti.

Ad ogni modo, dai primi match del 2023 chi è sembrato più in difficoltà è stato il Milan. La formazione rossonera attualmente è quella che più di ogni altra avrebbe bisogno di un aiuto dal mercato. Un desiderio, quello di Stefano Pioli, che difficilmente verrà però accontentato dalla dirigenza rossonera, come ribadito nei giorni scorsi da Paolo Maldini che ha chiuso a possibili movimenti in entrata per gennaio.

Calciomercato Milan, Ziyech si offre al Barcellona: la situazione

Uno dei nomi più gettonati da mesi in casa Milan e che grazie al Mondiale ha avuto l’opportunità di rilanciarsi, è quello di Hakim Ziyech.

L’esterno marocchino non ha disputato sin qui una grande stagione con il Chelsea. Se con Thomas Tuchel il rapporto non era infatti dei migliori, la situazione non sembra essere affatto migliorata dopo l’approdo in panchina di Graham Potter. La sua esperienza a Londra, dunque, pare essere giunta definitivamente al capolinea.

Secondo quanto diffuso in Spagna dal diario ‘Sport’, Ziyech si sarebbe offerto nelle scorse ore al Barcellona. L’ex esterno dell’Ajax non ha mai nascosto il desiderio di voler vestire un giorno la maglia blaugrana e vorrebbe approfittare della cessione ufficiale di Memphis Depay all’Atletico Madrid per colmare il vuoto che si è generato nell’attacco di Xavi.

Operazione per nulla semplice visti i contorni economici che richiederebbe il suo passaggio in Catalogna, anche se a far la differenza potrebbe essere proprio la forte volontà del calciatore. Un trasferimento che metterebbe ko il Milan dopo i tentativi fatti dal club rossonero la scorsa estate per rinforzare la corsia destra.