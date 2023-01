De Vrij più Jorginho: due regali al nuovo allenatore

De Vrij più Jorginho dal mercato: due regali al nuovo allenatore per il suo ritorno in panchina. L’indiscrezione e tutti i dettagli

“Stefan può giocare in tutti i top club europei. Ha grande esperienza e un approccio tattico di alto livello. È un ragazzo estremamente intelligente e chiaramente anche in campo questa cosa la si vede. Può giocare ovunque”.

E ancora: “A fine stagione tanti top club saranno alla ricerca di un centrale di difesa, le opportunità non mancheranno. Le sue valutazioni però non riguarderanno solo l’aspetto contrattuale, ma tanti altri elementi”. Sono le parole dell’agente di Stefan de Vrij, che è ormai sempre più lontano dall’Inter. Come noto, infatti, il centrale olandese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e difficilmente prolungherà con il club nerazzurro. L’ex Lazio ha anche perso il posto da titolare, finendo alle spalle di Acerbi nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Si avvicina così l’addio a parametro zero, e le big europee sono già alla finestra. In particolare, nelle ultime ore si sta parlando del possibile interessamento dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il difensore nerazzurro potrebbe diventare uno dei primi obiettivi dei ‘Colchoneros’ in caso di ribaltone in panchina e dell’arrivo di Luis Enrique. Il ‘Cholo’ Simeone è in bilico e in Spagna si parla del possibile ritorno in un club per l’ex CT della Nazionale spagnola.

Calciomercato, Luis Enrique nel mirino dell’Atletico Madrid: le richieste dello spagnolo

Luis Enrique, accostato negli scorsi mesi anche alla panchina della Juventus, potrebbe così approdare sulla panchina dell’Atletico. Tre le richieste sul mercato.

Oltre a de Vrij, l’ex CT avrebbe nel mirino un regista come Jorginho (anche lui accostato alla Juve), e un attaccante da affiancare al suo pupillo Alvaro Morata. Luis Enrique all’Atletico, infatti, porterebbe nuova centralità per l’ex bianconero. Staremo a vedere.