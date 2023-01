“Il karma fa sempre il suo lavoro”: Calhanoglu al veleno dopo la Supercoppa

Calhanoglu risponde agli sfottò degli ex compagni del Milan dopo lo Scudetto dei rossoneri. Le parole post Supercoppa

Milan-Inter di Supercoppa è anche la rivincita personale di Hakan Calhanoglu, il grande ex di serata.

Dagli sfottò post Scudetto da parte degli ex compagni alla rivincita di Riyadh. Il turco al veleno nel post partita ai microfoni di ‘Mediaset’: “Questa vittoria è molto importante, per me ovviamente ancora di più. Sulla partita non si può dire tanto, oggi avevamo fame e si è visto, li abbiamo mangiati. Gli sfottò dell’anno scorso? Per me è stato pesante vedere e sentire determinate cose, poi però il karma fa sempre il suo lavoro. Ora ci concentreremo sul resto della stagione. Dobbiamo continuare così, il resto arriverà”. Il fantasista turco si toglie tutti i sassolini dalle scarpe.

Inter, Calhanoglu agli ex compagni: “Vi abbiamo mangiato”

“Avevamo fame, loro devono rispettarci. È finita 3-0 e li abbiamo mandati a casa velocemente, li abbiamo mangiati”, ha tuonato l’ex rossonero dopo il trionfo in Supercoppa.

Calhanoglu crede anche nella rimonta Scudetto: “Ora pensiamo a lunedì, per lo Scudetto ci crediamo fino alla fine. Col Napoli abbiamo iniziato molto bene, poi è arrivato il pari di Monza che nessuno aspettava. Poi abbiamo vinto col Verona e oggi, dobbiamo continuare così. Io ci credo”.