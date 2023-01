DIRETTA Coppa Italia: Juventus-Monza 1-0 | Kean sblocca di testa! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Juventus-Monza, ultimo ottavo di finale di Coppa Italia in programma alle 21

Caratterizzato anche dalla clamorosa eliminazione di Milan e Napoli, il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia si chiude oggi con Juventus-Monza. Reduci dalla pesante sconfitta allo ‘Stadio Maradona’, i bianconeri sperano in una reazione immediata per guadagnarsi il pass ai quarti di finale.

Una sfida che evoca senz’altro bei ricordi a Raffaele Palladino, che proprio contro i bianconeri fece il suo esordio sulla panchina dei brianzoli, centrando una prestigiosa vittoria. Atteso dalla delicata sfida contro l’Atalanta domenica prossima, Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina perché squalificato, si è affidato anche al turnover, nei limiti di quanto consentitogli da una rosa ancora non al completo, nonostante i rientri in gruppo di Cuadrado, Pogba e Vlahovic.

Tra gli ospiti, rientra nella lista dei convocati Rovella, di proprietà bianconera, mentre sono assenti Birindelli, Mota e Caprari. Finalista nell’edizione 2021/22, la Juve spera quantomeno di replicare il percorso fatto nella scorsa stagione per giocarsi le possibilità di vincere la quindicesima Coppa Italia nella sua storia. Curiosità del match: anche nella sfida di campionato, a guidare le operazioni dalla panchina ci fu Landucci. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita dell’Allianz Stadium.

Formazioni ufficiali Juventus-Monza

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling; Soulé; Kean. All. Landucci (Allegri squalificato)

MONZA (4-2-3-1): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Antov, Carboni; Pessina, Ranocchia; D’Alessandro, Valoti, Colpani; Gytkjaer. All. Palladino