Crollo Milan, hanno già scelto il sostituto di Pioli

Pioli al centro del ciclone dopo il crollo del suo Milan nella Supercoppa italiana. I tifosi si schierano e spunta il nome del sostituto

Sono le ore più difficili per Stefano Pioli e il suo Milan campione d’Italia. Il pesante ko in Supercoppa, nel derby contro l’Inter, ha certificato la crisi della squadra rossonera.

Una partita senza storia a Riyadh che fa finire il tecnico sul banco degli imputati. A ‘DerbyDerbyDerby’, Giovanni Capuano si interroga così: “La disfatta in terra araba ha aggiunto un capitolo al romanzo (brutto) del 2023 del Milan. […] Pioli è in grado di far tornare i suoi giocatori a esprimersi con applicazione, umiltà, ferocia agonistica e spirito di squadra? Non tra qualche giornata ma subito, perché la stagione sta scivolando via. Solo se potrà rispondere positivamente a questo livello si potrà passare a quello successivo che coinvolge chi ha costruito un gruppo in cui, ad oggi, l’impatto dei nuovi arrivati è pressoché nullo. Ma è un altro discorso e rischia di essere un alibi per giocatori e tecnico che sembrano aver smesso di respirare la stessa aria”. .

Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, ha invece commentato: “Nel mio piccolo, avevo detto e scritto subito che mandare 2 volte in 15 giorni la squadra in ritiro punitivo denotava il fatto che Pioli avesse le idee confuse e non sapesse bene dove e come intervenire. La partita con l’Inter l’ha confermato”. E nelle ultime ore si sono schierati anche i tifosi del Milan.

Milan, Pioli Out in tendenza: i tifosi scelgono il sostituto

Oltre all’hashtag Pioli out, finito in tendenza nelle ultime ore, i tifosi rossonero invocano il nome di Thomas Tuchel per la panchina del Milan.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Fossi in Maldini inizierei a contattare i vari Luis Enrique, Tuchel, Pochettino e via dicendo #SupercoppaItaliana #Milan — Cez (@Cezdan7) January 18, 2023

Una dirigenza seria prende pioli e lo lascia a Lecce, e poi assume Tuchel da domani mattina — #PIOLIOUT (@stillejosaltato) January 14, 2023

Una proprietà seria stasera caccia pioli e prende Tuchel e soprattutto fa mercato ma purtroppo noi abbiamo dei pezzenti! @acmilan #Supercoppa — LucaMilanista MT (@lucailenia04) January 18, 2023

Cantiamo tutti insieme banda! Pioli is fired! Tuchel’s terrified

Pioli is fired! Lucho’s terrified — #PIOLIOUT (@PaoloGS_95) January 18, 2023