Pioli via a fine stagione? La scelta cade su De Zerbi

Dopo la brutta sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, il tecnico rossonero è finito sotto esame

Sono bastate due settimane al Milan per compromettere quasi definitivamente una stagione. Dopo aver accarezzato l’idea di una rimonta sul Napoli accorciando a -5 lo scorso 4 gennaio, la formazione rossonera ha buttato al vento la grande opportunità scivolando in due sole giornate nuovamente a -9 dal primo posto.

Se in campionato la strada per la rimonta sembra effettivamente tortuosa, alla squadra di Stefano Pioli non è andata sicuramente meglio nelle altre competizioni. Dopo la sorprendente eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia ad opera del Torino, il Milan ieri sera ha consegnato infatti il primo titolo della stagione all’Inter, perdendo malamente la finale di Supercoppa Italiana a Riyad per 0-3.

Due competizioni che i rossoneri hanno visto sfumare nel giro di una settimana, in attesa degli ottavi di finale che si giocheranno tra febbraio e marzo contro il Tottenham di Antonio Conte. E’ vero che per quanto riguarda la Serie A la strada è ancora lunga e mancano ben venti giornate prima della fine del campionato, ma la reazione avuta dal Napoli dopo la sconfitta di inizio anno con l’Inter ha nuovamente scoraggiato le inseguitrici.

Calciomercato Milan, Pioli sotto esame: i tifosi invocano De Zerbi in panchina

Chiaramente, nonostante l’enorme credito acquisito con il grande lavoro svolto negli ultimi anni e che ha portato allo scudetto della passata stagione, la posizione di Pioli non è più salda come prima.

Nel sondaggio lanciato questa mattina su Calciomercato.it, è stato chiesto agli utenti di Twitter quale allenatore vorrebbero vedere sulla panchina rossonera qualora Pioli venisse esonerato. A trionfare con un distacco considerevole è stato Roberto De Zerbi, attualmente sotto contratto con il Brighton. Alla primissima esperienza in Premier League il tecnico italiano sta sorprendendo tutti con un rendimento d’alta classifica.

L’ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar è stato scelto anche per questa ragione dal 41,7% dei votanti. Alle sue spalle con il 28,1% è stato votato l’ex commissario tecnico della Spagna Luis Enrique, davanti a Gian Piero Gasperini con il 16,7% e Mauricio Pochettino all’ultimo posto con il 13,5%.