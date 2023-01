Conte-Tuchel, il Tottenham ha deciso: per la Juventus la strada è spianata

La decisione è già stata presa da parte del Tottenham, ora tocca alla Juventus fare la sua scelta: Conte e Tuchel, che intreccio

In attesa di capire qual che accadrà sul fronte giudiziario (sia penale che sportivo) e delle risposte del campo, la Juventus è pronta ad iniziare il nuovo nuovo corso.

Il nuovo Cda dei bianconeri si è insidiato ieri e tra le prime scelte chiamate a fare ci sarà quella riguardante la panchina della prima squadra. La posizione di Allegri è ancora incerta, legata ai risultati che il tecnico riuscirà a raccogliere da qui al termine della stagione, ma anche dal peso del suo ingaggio sui conti della società. L’addio è una ipotesi da tenere in considerazione con diversi nomi di allenatori accostati alla Juve.

Gli scenari sono diversi e vanno dalla scelta di un allenatore giovane a quella di un big. In quest’ultimo caso i nomi sono quelli che si rincorrono da mesi. Da Zidane al clamoroso ritorno di Antonio Conte, senza dimenticare Thomas Tuchel, esonerato ad inizio stagione dal Chelsea ed ora pronto a tornare in sella. Proprio Conte e Tuchel sono al centro di un intreccio che lascerebbe carta bianca alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Conte-Tuchel: che intreccio

Stando a quanto riportato dal giornalista britannico Ben Jacobs, il Tottenham avrebbe le idee chiare in merito al nome dell’allenatore per il prossimo anno.

Il rinnovo di Conte è tutt’altro che sicuro, soprattutto dopo le dichiarazioni dello stesso tecnico in conferenza stampa, ma il suo sostituto non sarà Tuchel. Il tedesco non è, infatti, tra le prime scelte degli ‘Spurs’ che, in caso di cambio della guardia, sono pronti a far tornare Mauricio Pochettino. Questo rappresenterebbe un via libera per la Juventus che a quel punto potrebbe provare a prendere Tuchel oppure, dovesse lasciare Londra, tentare la carta del ritorno di Conte.

Tutto resta ancora da vedere, sia per la panchina del Tottenham che per quella bianconera: le prossime settimane si preannunciano bollenti anche su questo fronti con il campo che, come sempre, darà il suo inappellabile verdetto.