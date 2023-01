Panchina e cessione immediata: la contropartita giusta per prendersi Dumfries

Dumfries resta un nome caldo sul fronte uscite per l’Inter: non solo Premier League, possibile tentativo già a gennaio con uno scambio

Il nome è sempre lo stesso: Denzel Dumfries è l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter tra gennaio e l’estate.

Non è una novità l’esigenza della società nerazzurra di fare cassa e l’olandese rappresenta, al momento, il profilo ideale da cedere, soprattutto davanti a certe cifre. L’ex Psv Eindhoven, infatti, con Inzaghi non sta trovando più molto spazio: il tecnico nelle ultime uscite gli ha preferito Darmian che gli garantisce maggior equilibrio in fase di non possesso palla.

Una scelta ribadita anche ieri nella Supercoppa contro il Milan con Dumfries lasciato in panchina dal primo minuto per fare spazio proprio al terzino ex Parma. Stando così le cose non sorprenderebbe una cessione già nel mercato di gennaio con l’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, che lavora soprattutto sul fronte inglese per trovare l’acquirente pronto a soddisfare le richieste interiste. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter farebbe partire Dumfries a gennaio davanti ad una proposta di 50-60 milioni di euro e i club della Premier League non avrebbero certo problemi a sborsare questa cifra. Inghilterra, ma non solo perché spunta una possibile operazione con il Real Madrid.

Calciomercato Inter, Dumfries-Real: prospettata una contropartita

Anche gli spagnoli hanno la necessità di rinforzare le loro corsie laterali e Dumfries è un nome che piace ad Ancelotti, come conferma anche ‘fichajes.net’, specificando che il Real non avrebbe problemi a presentare una proposta per l’olandese.

Magari nell’affare da Madrid potrebbero provare ad inserire anche Odriozola, per abbassare l’esborso economico: il terzino, ex Fiorentina, è stato accostato di recente a Juventus e Roma, e potrebbe rappresentare un’idea per l’Inter. Difficile però ipotizzare un via libera da parte del club nerazzurro ad un affare del genere a stagione in corso: se cessione per Dumfries dovrà essere, ci sarà di fronte ad un’offerta solo cash irrinunciabile (di 50-60 milioni appunto). La linea è dettata e difficilmente potrà cambiare nei prossimi 12 giorni di calciomercato.