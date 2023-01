Erano davvero così pochi gli spettatori per Milan-Inter?

Qualche spazio vuoto sugli spalti per la Supercoppa tra Milan e Inter: come stanno realmente le cose

Non sono passati inosservati per chi era a casa gli spazi vuoti al King Fahd Stadium. Ma davvero era mezzo vuoto? Erano davvero così pochi? La verità sta nel mezzo. Lo stadio conta 69.000 spettatori. È stato comunicato dall’organizzazione locale che ci fosse il tutto esaurito dei biglietti a disposizione. In questo caso, si tratta di 58.000 tagliandi, con i restanti 11.000 a disposizione di sponsor, dignitari, e invitati.

Va però anche specificato che è molto difficile verificare il dato sulla vendita, essendo totalmente in mano all’organizzazione saudita, e con nessuna controprova. Lo stadio era davvero mezzo vuoto? Non proprio: il dato ufficiale è di 51.357 spettatori. Il settore centrale delle autorità era sì mezzo vuoto ma, in quel caso si parla di invitati e dignitari, e quindi non fa testo. La metà opposta invece era tutta piena in ogni ordine di posto.

Milan-Inter, la verità sui biglietti della Supercoppa

Rimangono le curve dove effettivamente si vedevano ampi spazi ai lati della curva Nord e della curva Sud.

Ma bisogna calcolare che in quei casi molti degli spettatori si sono assembrati in mezzo per dare l’idea di una vera e propria curva. E soprattutto parliamo degli spettatori italiani, visto che era l’ampio settore di biglietti riservati a milanisti e interisti. Ma dall’Italia sono arrivate solo poche centinaia di persone, e quindi là sicuramente gli spazi sono rimasti inoccupati.

Morale della favola? Probabilmente mancavano un 10.000 spettatori dalla tribuna autorità; e un 7500 a testa da entrambe le curve. In uno stadio comunque molto grande, dove la vista si disperde, e fa sembrare che ci siano molti meno spettatori. Quello che è certo, è che in tutto lo stadio si sono viste molte poche donne. Io stesso non ne ho incontrate più di due fuori dallo stadio.

Tancredi Palmeri