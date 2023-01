Supercoppa, Pioli avvisa il Milan: “Lo faremo a prescindere”

L’allenatore rossonero ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’approccio della sua squadra alla finalissima di questa sera

Si leggeva parecchia tensione e carica emotiva nelle parole pronunciate da Stefano Pioli nel pre-partita della finalissima di Supercoppa Italiana in programma questa sera a Riyadh tra Milan e Inter. In palio il primissimo trofeo della stagione in Italia in un derby d’Arabia che potrebbe indirizzare la stagione delle due formazioni.

Da una parte l‘Inter reduce da un buon avvio di 2023. Dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli alla prima partita dell’anno, i nerazzurri – a parte il passo falso commesso a Monza con la beffa finale – sono riusciti a centrare i quarti di finale di Coppa Italia in un ottavo più sofferto del previsto contro il Parma e, nell’ultima gara giocata in campionato, sono riusciti a ritrovare subito i tre punti contro un buonissimo Verona.

Dall’altra parte, invece, il Milan ha incontrato qualche difficoltà in più rispetto all’Inter. Dopo aver accolto il nuovo anno con la vittoria sulla Salernitana, i rossoneri sono stati fermati sul pareggio in extremis dalla Roma in campionato prima di uscire di scena a sorpresa agli ottavi di finale di Coppa Italia contro un Torino in inferiorità numerica. Difficoltà che la squadra di Pioli ha confermato anche nell’ultima trasferta in Serie A pareggiata per 2-2 con il Lecce.

Milan-Inter, Pioli va oltre la Supercoppa: “Non è un bivio”

Della finalissima di Supercoppa che avrà inizio tra pochissimi minuti, ha parlato Stefano Pioli ai microfoni di ‘Mediaset’ nel pre-partita di Riyadh.

Il tecnico rossonero ha spiegato che, nonostante l’importanza del match contro i cugini dell’Inter, non sarà comunque la singola gara a poter condizionare il futuro dei rossoneri in questa stagione. Ecco le parole di Pioli: “Son partite particolari, già è un derby, poi è anche una finale. Ma ci servirà continuità, fiducia, positività ed energia per tutto il match. Bivio della stagione? E’ un trofeo, chiaro che vogliamo vincere, ma non è un bivio perché ci sono ancora campionato e Champions che ci vedono protagonisti. Vogliamo vincere, ma a prescindere la stagione continuerà”.