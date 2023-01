Il Milan brancola nel buio: l’Inter si (ri)prende la Supercoppa

Altra prova deludente del Milan targato Pioli, che deve arrendersi all’Inter di mister Simone Inzaghi: la Supercoppa è di nuovo nerazzurra

Abbiamo l’attesissimo verdetto dell’ennesimo Derby della Madonnina. Milan e Inter si sono affrontate faccia a faccia al King Fahd Stadium in Arabia Saudita e alla fine a spuntarla sono i nerazzurri targati Simone Inzaghi, vero maestro in termini di Supercoppa. La ‘Beneamata’ fa il bis, riconquistando un trofeo che aveva messo in bacheca durante la passata stagione battendo Allegri e la sua Juventus.

Piglio totalmente differente da parte della truppa guidata dal tecnico piacentino, che ha messo le cose in chiaro praticamente fin da subito. E, infatti, bastano appena dieci minuti a Federico Dimarco per sbloccare l’infuocato match. Al termine di un’azione corale tutta di prima condotta da Dzeko, Barella serve al centro una palla al bacio per l’esterno ex Verona. Quest’ultimo, poi, infila la sfera in rete col suo devastante mancino, sbloccando la contesa. Al 21esimo il solito Edin Dzeko, anche oggi in grande spolvero, firma il raddoppio dell’Inter, prima dribblando Tonali in area e poi battendo Tatarusanu con una conclusione rasoterra sul palo lontano. Primo tempo del ‘Diavolo’ assolutamente da dimenticare, con i tifosi che hanno preso di mira sui social Fikayo Tomori – indubbiamente tra i peggiori -. Nella ripresa il Milan tenta di dare una svolta alla sua partita, ma la musica non cambia.

Supercoppa, Milan-Inter 0-3: i marcatori del match

Anzi, i nerazzurri calano pure il tris al minuto 77 grazie a Lautaro Martinez, che sta vivendo un ottimo periodo di forma e continua ad entrare nel tabellino dei marcatori. Assist in profondità di Milan Skriniar, l’argentino sguscia via dal pressing di Tomori e fa stropicciare gli occhi ai suoi tifosi con un gran tiro d’esterno che non lascia scampo all’estremo difensore romeno.

Pioli e i suoi uomini, dunque, si sono dovuti arrendere all’evidente supremazia interista, perdendo la ghiotta possibilità di portarsi a casa il primo trofeo della stagione. Un epilogo amaro (per usare un eufemismo), che dovrà necessariamente far riflettere. Il filotto rossonero di risultati negativi sta diventando sempre più preoccupante, di conseguenza bisogna intervenire in fretta al fine di riprendere la retta via. Entusiasmo e festeggiamenti, invece, per l’Inter: altro successo molto significativo dopo quello contro il Napoli a San Siro.

Milan-Inter 0-3: 10′ Dimarco (I), 21′ Dzeko (I), 77′ Lautaro Martinez (I)