Milan-Inter nella bufera: “Scandaloso, neanche in terza categoria”

Nel corso del primo tempo della finalissima di Supercoppa tra il Milan e l’Inter, un calciatore rossonero è finito al centro delle polemiche

Tensione alle stelle e come potrebbe essere altrimenti. D’altronde, quando si sfidano Milan e Inter non è mai una partita come le altre, a maggior ragione se in palio c’è pure in trofeo. Questa sera le due milanesi si stanno giocando la Supercoppa italiana e, per adesso, abbiamo assistito – a tratti – ad un dominio da parte della squadra targata Simone Inzaghi.

Il risultato è una testimonianza di ciò, visto che la ‘Beneamata’ conduce il match in vantaggio di due gol. Marcature messe a referto dopo neanche mezz’ora di gioco, nell’ordine da Federico Dimarco e il solito Edin Dzeko (con quest’ultimo sempre più imprescindibile e decisivo nello scacchiere del tecnico piacentino). La truppa guidata da Stefano Pioli, invece, è apparsa nettamente più in confusione.

Milan-Inter, brutto primo tempo di Tomori: tifosi imbufaliti

E, ovviamente, non mancano le polemiche nei confronti di alcuni calciatori rossoneri. In particolare, molti supporters hanno preso di mira Fikayo Tomori, spesso impreciso e poco concentrato nel corso del primo tempo.

Numerosi le critiche anche pesanti sui social dirette al centrale inglese ex Chelsea. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi su Twitter.

Tomori ha bevuto prima della partita, per forza.. — Luca Friggeri (@friggio1983) January 18, 2023

Ricordiamo che quasi vi mettete a piangere per la non convocazione al Mondiale di Tomori ahahah — Michele (@Mickyce83) January 18, 2023

Tomori è meglio che inizia a giocare a pallone anzichè sbraitare ad ogni partita — Il Tatarusaniano (@sxjjakxkam) January 18, 2023

Ma cosa fa Tomori bastaaaaaaaa smettetelaaaaaa

#MilanInter — Camilla (@thatslilla) January 18, 2023

Tomori 😂😂😂😂 — CAMPIONI #19🏆❤️🖤 (@ASLHLn) January 18, 2023

nessuno:

tomori che tenta un assist a di marco — benni (@benedettasagula) January 18, 2023

Ma Tomori ha mai giocato a calcio prima di arrivare al Milan? Neanche in terza categoria certi errori #MilanInter — Rosario Langellotti (@roslangello) January 18, 2023

Tomori deve smetterla di urlare a tutti e darsi una regolata dal punto di vista difensivo.

Come tutti d’altronde #MilanInter — Rossonerissimo❤️🖤 (@ManuelMariani11) January 18, 2023

Tomori va panchinato c’è poco da fare#MilanInter — lupo (calabrista di ferro) (@lost_lupo) January 18, 2023

Preferire Tomori a Kalulu ci vuole coraggio#MilanInter — Carlett Tattico Nucleare🎈 (@yoliebes) January 18, 2023

Tomori intervento assurdo — lallero martinez (@razorback7851) January 18, 2023