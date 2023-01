Inzaghi esulta e non molla il Napoli: “Supercoppa spinta per la stagione”

Simone Inzaghi applaude la sua Inter dopo il trionfo in Supercoppa. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

Trionfa l’Inter a Riyadh. Simone Inzaghi conquista il terzo trofeo in nerazzurro bissando la Supercoppa italiana. Una partita senza storia quella vinta questa sera contro il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli.

A caldo, ai microfoni di ‘Mediaset’, l’allenatore nerazzurro ha parlato così: “Sono stati bravissimi i ragazzi interpretare una partita perfetta. Siamo sempre stati lucidi e compatti, vinciamo una coppa importantissima. È il secondo obiettivo stagionale, la prima era gli ottavi di Champions League. È un piacere vedere questa squadra giocare”.

Messaggio anche alle rivali in campionato e al Napoli capolista: “Supercoppa una spinta per la stagione? Assolutamente sì. Stasera però ci godiamo questo trofeo. Perché vincere così contro il Milan in una finalissima è bellissimo”.

Inter, Inzaghi guarda avanti: “Faremo cose straordinarie”

“Serate così siamo abituati ad averne, le abbiamo avute anche l’anno scorso. Stasera c’era qualcosa in più perché era un derby, i ragazzi hanno fatto una partita grandissima”, ha proseguito Inzaghi.

Infine, sul prosieguo di stagione: “Io sono super orgoglioso dell’anno e mezzo fatto finora. Abbiamo fatto cose incredibili e continueremo a farne. Siamo stati concentrati, aggressivi, abbiamo fatto una partita di corsa e determinazione. Abbiamo spinto fin dal primo minuto. Il mio migliore in campo? È difficilissimo, dal primo all’ultimo, anche i cambi sono entrati benissimo. Mi sembrerebbe inopportuno dare un migliore in campo. Adesso dobbiamo continuare e non fermarci”.