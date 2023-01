Mauro durissimo su Leao: “Questa cosa è imbarazzante”

Dopo il triplice fischio che ha sancito la fine del derby tra Milan e Inter, Massimo Mauro si è espresso molto duramente su Rafael Leao

Una disfatta che inevitabilmente lascerà il segno. Ci si aspettava una gara molto più equilibrata tra Milan e Inter al King Fahd Stadium, ma alla fine abbiamo assistito ad un vero e proprio dominio da parte della squadra nerazzurra targata Simone Inzaghi.

Ko pesantissimo per il ‘Diavolo’, col match che si è concluso addirittura sul punteggio di 0 a 3 in favore della Beneamata. Ci hanno pensato nell’ordine Federico Dimarco, Edin Dzeko (decisivo e in grande spolvero da inizio stagione) e Lautaro Martinez a regalare all’Inter un’altra Supercoppa, dopo quella conquistata nella passata stagione battendo la Juventus di Allegri. Se i nerazzurri possono festeggiare e godersi questo significativo trionfo, i cugini rossoneri ora devono riflettere sul loro momento negativo in maniera ancora più approfondita. Giroud e compagni stanno brancolando nel buio e lo dimostrano anche gli altri risultati negativi accumulati nell’ultimo periodo. Basti pensare al pareggio beffa per mano della Roma targata Mourinho e a quello in extremis sul campo del modesto Lecce. Senza contare la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. Insomma, Pioli sembra davvero in confusione. Serve una scossa immediata, in modo da riprendere subito la retta via e non compromettere ulteriormente gli obiettivi prefissati.

Milan, Mauro stronca Leao in diretta: “Così non si può vedere”

Tra i peggiori in assoluto c’è senza dubbio Fikayo Tomori, che si è reso protagonista in negativo di una prestazione a dir poco horror, da inizio a fine gara. Ma il centrale inglese non è l’unico ad aver deluso. Anche Rafael Leao è assolutamente da bocciare, così come tutto il gruppo.

E durante la nota trasmissione ‘Pressing’, l’ex calciatore ed opinionista Massimo Mauro si è espresso molto duramente sia sull’attaccante portoghese che su Theo Hernandez: “È stata una partita a senso unico, proprio dal punto di vista fisico. Sul Milan, veramente, non saprei trovare una prestazione convincente: hanno fatto degli errori incredibili per giocatori di quel livello. Dico due nomi: Theo Hernandez, un giocatore così non può giocare con quella superficialità. E poi Leao, non ne ha indovinata una. È talmente bravo che non lo si può vedere giocare così“. Poi Mauro rincara la dose su Leao: “La prima palla di Leao è imbarazzante. Non si può giocare una palla in questa maniera ed era la prima della partita. Ha fatto una sola cosa discreta in tutta la partita“.