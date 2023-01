DIRETTA Supercoppa Italiana, Milan-Inter | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Derby tra il Milan, campione d’Italia, e l’Inter, vincitrice della Coppa Italia, per la conquista della Supercoppa Italiana

L’attesa è finita: alle 20, a Riyadh, scendono in campo il Milan, campione d’Italia in carica, e l’Inter, detentore della Coppa Italia, per giocarsi la conquista della Supercoppa Italiana 2022/2023.

I rossoneri di Stefano Pioli arrivano all’appuntamento da secondi in classifica nel campionato di Serie A, alle spalle della capolista Napoli di Luciano Spalletti. Nell’ultimo turno, hanno pareggiato, in rimonta, per 2-2 sul campo del Lecce di Marco Baroni. Di contro, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria interna, conquistata con un gol di Lautaro Martinez in avvio, contro il Verona di Marco Zaffaroni e hanno raggiunto la Juventus di Massimiliano Allegri al terzo posto in classifica a quota 37 punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘King Fahd Stadium’ di Riyadh.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud.

A disp.: Mirante, Vasquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Lautaro Martinez.

A disp.: Brazão, Cordaz, Handanović; Bellanova, D’Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti; Asllani, Brozović, Carboni, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Fabio Maresca