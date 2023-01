Vlahovic ha accettato l’offerta, ora spetta alla Juventus

La carriera di Dusan Vlahovic può proseguire lontano dalla Juventus: ricca offerta al club bianconero, arriva il via libera del bomber serbo

A causa della pubalgia, Dusan Vlahovic è uscito dai radar negli ultimi mesi. Ma non è solamente una questione fisica, perché in generale finora l’avventura del bomber serbo con la maglia della Juventus non è stata proprio memorabile. Un percorso fatto di alti e bassi, che ha deluso in parte le aspettative.

D’altronde, l’ex Fiorentina è stato pagato parecchio dalla ‘Vecchia Signora’ (70 milioni di euro di parte fissa più dieci di bonus) e con la ‘Viola’ targata Vincenzo Italiano aveva letterlamente spaccato il campionato di Serie A. Le qualità di questo calciatore, ad ogni modo, non si discutono. Bisogna dire, infatti, che probabilmente non funziona più di tanto il rapporto con mister Massimiliano Allegri. L’idea tattica dell’allenatore livornese a volte può incidere negativamente sul rendimento degli attaccanti, considerando la grande importanza che dà alla fase difensiva.

E il classe 2000 – compirà 23 anni il prossimo 28 gennaio – evidentemente ne ha risentito. Senza contare la forte pressione quando si passa da un contesto più piccolo a uno molto più pesante ed esigente come quello della Juventus. Per tutti questi motivi, la permanenza alla Continassa della punta di Belgrado appare tutt’altro che scontata. Premettiamo che comunque i torinesi intendono puntare ancora a lungo su Vlahovic, ma di fronte ad una ricca e congrua offerta potrebbero prendere seriamente in considerazione la scelta di separarsi.

Calciomercato Juventus, via libera di Vlahovic all’Arsenal

E una proposta pare sia arrivata sul tavolo della ‘Vecchia Signora’. Lo riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, secondo cui l’Arsenal – che da pochissimo ha perso Mudryk partito in direzione Chelsea – avrebbe messo sul piatto ben 80 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del bomber bianconero.

Una cifra ritenuta non sufficiente dal club di Exor, che vorrebbe guadagnare un po’ più di quanto speso un anno fa. Sempre secondo la fonte citata, inoltre, Vlahovic avrebbe accettato l’ipotesi di un approdo alla corte di Arteta, dando il via libera ai ‘Gunners’ a trattare con la Juve. Non è tutto: l’accordo tra i club potrebbe essere raggiunto già nei giorni a venire, prima della chiusura della finestra del calciomercato di gennaio. Insomma, qualcosa bolle in pentola e la situazione va monitorata molto attentamente.