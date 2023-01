Calciomercato, scatto della big: Gundogan in Serie A

Il centrocampista tedesco in forza al Manchester City ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Concorrenza di altissimo livello per l’italiana

Dopo sette anni, Ilkay Gundogan potrebbe dire addio al Manchester City. Secondo diverse fonti inglesi il centrocampista ex Borussia Dortmund ha intenzione di provare una nuova avventura e, quindi, di non rinnovare il contratto coi ‘Citizens’ in scadenza a giugno.

Quindici titoli in bacheca, tra cui quattro Premier, Gundogan è un centrocampista che sa fare davvero tutto e che ha una esperienza internazionale invidiabile. Nel suo curriculum anche 66 presenze con la maglia della Germania, dove è pure calcisticamente esploso prima del salto a Manchester, sponda City del quale è capitano.

Guardiola non vorrebbe perderlo, ma sa bene che questa possibilità c’è ed è piuttosto concreta proprio perché il classe ’92 gradirebbe intraprendere un nuovo percorso non solo per fattori economici ma pure per ritrovare determinati stimoli.

Calciomercato Juventus, obiettivo Gundogan

Stando a Ekrem Konur, per Gundogan fa sul serio anche la Juventus. Ai bianconeri stuzzicherebbe molto l’operazione, appunto a zero lato cartellino.

Peraltro per il teutonico potrebbe essere sfruttato il decreto crescita, con annesso risparmio sul lordo dell’ingaggio. L’attuale è di circa 8 milioni di euro netti.

I bianconeri, freschi di nuovo Cda, puntano a costruire una mediana all’altezza del blasone, partendo dalla conferma di Rabiot.

🚨 Juventus, Bayern Munich, Real Madrid, Atletico Madrid and Barcelona have a serious interest in signing Germany midfielder Ilkay Gundogan on a free transfer in the summer when the 32-year-old’s contract with Manchester City runs out. 🇩🇪 🔵 #MCFC pic.twitter.com/d7ox8qx3L5 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 18, 2023

Gundogan può essere il profilo ideale per aggiungere qualità ed esperienza, ma bisognerà battere una concorrenza che comprende Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid.