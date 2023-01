Inter-Skriniar, dopo la Supercoppa si torna sul rinnovo: i tifosi chiedono chiarezza

Tifosi e società stanno ancora aspettando una risposta da Milan Skriniar, una risposta che si attende dopo la Supercoppa Italiana contro il Milan. Il tifo si divide a metà

Nessuna deadline, aveva detto Beppe Marotta prima della partita di Coppa Italia contro il Parma riguardo il rinnovo di Milan Skriniar. Ma il tempo scorre e lo slovacco non ha ancora dato una risposta all’Inter.

Allo stadio i cori e gli striscioni sono soprattutto per lui, ma anche la pazienza dei tifosi è limitata e ora sono loro i primi a chiedere chiarezza. L’ultima foto di Skriniar su Instagram lo ritrae con la fascia da capitano in bella vista e come didascalia un “Let’s go” con un cuore nero e uno blu. Se da una parte c’è chi ancora lo prega di rinnovare e di rimanere a Milano, dall’altra c’è chi è stanco.

“Ragazzi, anche io sono affezionato a Skriniar, ma implorare non serve a nulla. Anzi, nessuno va implorato. Se lo vorrà, rinnoverà. Altrimenti ce ne faremo una ragione. In questa situazione hanno sbagliato tutti”. E ancora “Questa situazione non fa bene a nessuno Skri. Serve chiarezza!”. Poi si aggiunge anche chi ormai è sicuro di un addio “È un peccato che finisca così ma non è colpa tua. Suning Out!”.

Ricordando le parole di un piccato Ivan Perisic dopo la Supercoppa vinta dall’Inter lo scorso anno contro la Juventus, “coi giocatori importanti non si aspetta fino all’ultimo…”. Ecco, forse la colpa dell’Inter è stata quella di aspettare fin troppo per proporre il rinnovo a uno dei suoi giocatori chiave. Un giocatore che ora rischia di partire a parametro zero quando se ne potevano, a questo punto, ricavare almeno 50 milioni.

Proposta invariata, la scelta sta a Skriniar

La proposta rimane invariata. 6 milioni netti più bonus e la fascia da capitano. L’Inter oltre questa cifra vorrebbe, ma non può assolutamente andare. Il difensore slovacco ha il coltello dalla parte del manico, certo, ma non può tirare troppo la corda.

Considerando che in difesa l’Inter rischia di perdere anche D’Ambrosio e De Vrij, in scadenza e non ancora rinnovati, e Acerbi che a fine prestito, a meno di un accordo sul riscatto con la Lazio, tornerà in biancoceleste, Marotta e Ausilio devono iniziare seriamente a muoversi sul mercato. In cima alla lista dei desideri il giovanissimo classe 2003, Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha elogiato l’atteggiamento professionale del difensore, sempre a disposizione della squadra e super concentrato. E questa sera tutta l’Inter dovrà essere concentrata, perché c’è un appuntamento importantissimo e i nerazzurri non possono permettersi distrazioni. L’allenatore piacentino va a caccia della sua quarta Supercoppa Italiana. Un derby contro il Milan, che sicuramente avrà delle conseguenze anche sul campionato. Da domani, poi, si potrà tornare a pensare a un altro Milan. A Skriniar.