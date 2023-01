Lo scambio che scuote il derby: Milan-Inter da fantamercato

Nuovo sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers di potenziali scambi tra alcuni big di Milan e Inter in vista del derby di stasera

I riflettori sono tutti puntati sul King Fahd International Stadium di Riyad dove si giocherà la finale di Supercoppa Italiana tra Milan ed Inter. Il primo trofeo stagionale si assegna quindi oggi proprio con un derby acceso e senza esclusione di colpi.

Ci arriva con un paio di delusioni cocenti alle spalle la squadra di Pioli, reduce dai pareggi di Serie A contro Roma e Lecce e dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano di un Torino peraltro ridotto in dieci uomini. L’Inter arriva dalla vittoria di misura sul Verona, ma complessivamente la distanza siderale dalla vetta in campionato induce comunque a riflessioni in merito al prossimo futuro. Per tutta una serie di ragioni la Supercoppa di Riyad rappresenta già uno spartiacque, anche psicologico, molto importante per entrambe. Un appuntamento dunque da non fallire.

Sondaggio derby Milan-Inter: lo scambio pazzo tra Barella e Tonali

Milan-Inter è quindi attesissima come una serata di grande calcio per tutte le parti in causa, chiamate a non sbagliare l’appuntamento. Pioli e Inzaghi si affidano ai loro campioni per mettere in cassaforte almeno un trofeo.

Proprio in merito alla questione sono quindi intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo ad un eventuale scambio tra le due grandi rivali.

Il 37,5% dei votanti sceglierebbe un cambio di maglia tra Sandro Tonali e Nicolò Barella, due centrocampisti italiani e uomini simbolo delle rispettive squadre. A seguire col 31,3% c’è lo scambio tra Theo Hernandez e Dumfries mentre sul 25% si assesta Leao-Lautaro Martinez. Chiude a distanza siderale il fanalino di coda Tomori-Bastoni che non ha raccolto particolari consensi. Scalda infatti il cuore solo del 6,3%.

Ecco l’esito del sondaggio Twitter di Calciomercato.it: