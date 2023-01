L’Inter, adesso, può sorridere: “Qui per molti anni”

Sorriso Inter, messaggio chiaro in ottica futura: “Mi vedo qui per molti anni”

La Supercoppa Italiana è il primo trofeo della stagione. Proprio per questo per Inter e Milan è una gara speciale: un derby che assegna il primo trofeo dell’anno. Per i nerazzurri voglia di rivalsa e di conservare il titolo già vinto un anno fa, a San Siro contro la Juventus.

Tra i protagonisti in campo ci sarà certamente Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999, legato all’Inter da un contratto fino al 2024. Il club starebbe riflettendo sul rinnovo, anche per evitare di ritrovarsi in una situazione simile a quella di Skriniar. L’interesse nei confronti di Bastoni da parte di club italiani e stranieri certamente non manca, ma le parole del difensore fanno ben sperare tifosi e dirigenza. Intervistato infatti dal sito ufficiale del club, nel programma ‘Matchday Programme’, incentrato proprio sul pre-Supercoppa, Bastoni ha parlato anche di futuro: “Ho trascorso 12 a Bergamo nel settore giovanile dell’Atalanta e ho un forte legame con la città. Parma mi ha permesso di capire cosa significhi giocare in Serie A e quella stagione mi ha permesso di arrivare all’Inter. Milano è la città dove sono e dove mi vedo per molti anni, rappresenta ciò che ho sempre voluto: giocare a San Siro con la maglia dell’Inter”.

Inter, Bastoni allontana Conte e la Juve

Parole chiare quindi, che allontanano le dirette interessate e aprono spiragli interessanti per quanto riguarda il discorso rinnovo.

Il contratto del difensore, appunto, scade nel 2024. L’obiettivo, certamente è quello del rinnovo, anche per allontanare le pretendenti. Il nome di Bastoni, nel recente passato, è stato accostato a squadre come Barcellona, Chelsea e soprattutto Tottenham, visto il legame con Antonio Conte. La situazione del tecnico in quel di Londra è ancora tutta da definire, visto che non è scontata la permanenza in Inghilterra. In casa Tottenham infatti si parla di un possibile ritorno di Pochettino oppure di una suggestione chiamata Thomas Tuchel: a quel punto per Conte potrebbero riaprirsi le porte della Serie A. In particolare quelle della Juventus. E anche i bianconeri, sempre vigili sui giovani italiani, potrebbero pensare al difensore. Soprattutto se Conte dovesse tornare alla guida. Chiaro però che le parole di Bastoni allontanano l’ipotesi Juve e chiaro anche che l’Inter, se il discorso rinnovo dovesse complicarsi preferirebbe cedere il ragazzo all’estero piuttosto che in Italia.