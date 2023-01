Conte alla Juventus: adesso il puzzle è completo

L’allenatore leccese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Tottenham e andrà in scadenza il prossimo 30 giugno

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2023 del Tottenham di Antonio Conte. Gli ‘Spurs’, oltre ad aver perso il quarto posto in classifica che permetterebbe al club di partecipare alla prossima Champions League, si sono allontanati parecchio dal Manchester United che – con una partita in meno – ha guadagnato un vantaggio di cinque punti.

Il rapporto che lega Conte alla società londinese non è in questo momento dei migliori. I continui richiami dell’allenatore ad investire di più sul mercato non sono piaciuti alla dirigenza che nell’ultimo anno ha fatto sforzi importanti per assecondare le sue richieste. La rosa, però, sembra non assecondare il gradimento tecnico dell’ex Inter che – a fronte della scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno – starebbe meditando l’addio.

Ad oggi una firma sul rinnovo con il Tottenham non sembra per niente scontata. Qualora dal mercato non dovessero arrivare i segnali attesi dall’allenatore, un divorzio a fine stagione diverrebbe l’epilogo più probabile. Un addio che potrebbe consentire allo stesso tempo ad Antonio Conte di tornare nel campionato italiano, lasciato dopo aver vinto lo scudetto con l’Inter nella stagione 2020/21 e dove nei suoi confronti le richieste certamente non mancano.

Calciomercato Juve, Tuchel al posto di Conte: l’ultima idea del Tottenham

Nel frattempo, visti i risultati deludenti dell’ultimo periodo, anche il Tottenham ha iniziato seriamente a riflettere sulla posizione in panchina di Conte.

Come raccontato negli ultimi giorni, gli ‘Spurs’ sono tornati a valutare ad esempio il nome di Mauricio Pochettino. Per il tecnico argentino sarebbe un ritorno di fiamma dopo gli ottimi ricordi lasciati nella capitale inglese. Secondo quanto aggiunto da ‘tribalfootball’, un candidato a sorpresa per raccogliere l’eredità del leccese sulla panchina del Tottenham sarebbe diventato Thomas Tuchel.

L’allenatore tedesco, che lo scorso agosto ebbe un furioso battibecco con lo stesso Conte, si trova senza panchina dopo essere stato esonerato dal Chelsea. Qualora le voci dovessero trasformarsi in qualcosa di concreto, per l’ex Inter potrebbe riaprirsi la pista italiana. In tal senso andrà tenuta d’occhio soprattutto la Juventus, pronta a scommettere nuovamente sul leccese in caso di divorzio con Massimiliano Allegri.