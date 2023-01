Inter, annunciata la cessione di Depay: “E’ fatta per 3 milioni”

L’attaccante olandese questo pomeriggio non si era presentato in allenamento per lanciare un segnale al club

Dopo un anno e mezzo si sta per chiudere l’avventura di Memphis Depay con la maglia del Barcellona. Sbarcato in Catalogna a costo zero per inaugurare la difficile era post Messi, il centravanti olandese non è mai realmente riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi e soprattutto nelle dinamiche del club.

Voluto fortemente da Ronald Koeman che aveva spinto più di chiunque altro per strapparlo gratis al Lione, Depay si è ritrovato nel bel mezzo della passata stagione a dover subire un cambio di allenatore che probabilmente ha condizionato la sua avventura nel campionato spagnolo. A dodici mesi di distanza, infatti, il rapporto con Xavi non è mai decollato soprattutto per le perplessità tattiche nutrite dal tecnico nei confronti del suo attaccante.

Per questa ragione, a sei mesi dalla scadenza del contratto che lo lega al Barcellona, Depay ha deciso di cominciare a pressare il club per anticipare il suo addio sul mercato. Da questa sua volontà è nata la ‘protesta’ dell’ex Manchester United che questa mattina ha deciso di non presentarsi alla seduta di allenamento programmata da Xavi, mandando su tutte le furie sia l’allenatore spagnolo che l’intera dirigenza.

Calciomercato Inter, Depay all’Atletico Madrid: “Costo 3 milioni di euro”

Nonostante le voci che si sono intensificate negli ultimi giorni su un possibile scambio con l’Inter, Memphis Depay non vestirà la maglia nerazzurra.

L’attaccante olandese aveva infatti raggiunto da giorni un’intesa definitiva per il trasferimento all’Atletico Madrid, su richiesta diretta del ‘Cholo’ Simeone. Il tecnico argentino ha infatti bisogno con urgenza di un attaccante dopo aver ceduto sia Joao Felix al Chelsea che Matheus Cunha al Wolverhampton.

Questo pomeriggio, in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, è intervenuto Rodrigo Faez. Secondo il giornalista di ‘ESPN’ il Barcellona e l’Atletico Madrid, dopo giorni di trattative intense, avrebbero finalmente raggiunto un’intesa per il trasferimento nella capitale dell’attaccante olandese. Questo è stato l’annuncio ai nostri microfoni sull’affare in dirittura d’arrivo: “Depay 100% all’Atletico Madrid. Costo 3 milioni di euro”.