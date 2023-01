UFFICIALE | Lesione al menisco: operazione e lungo stop

Cambiano gli scenari di mercato dopo l’infortunio che lo toglierà a lungo lontano dal terreno di gioco: domani si opererà al menisco

Basta poco a cambiare lo scenario, anche – se non soprattutto – in ottica calciomercato. Basta un infortunio, uno stop di qualche mese ed ecco che tutto prende una fisionomia diversa.

E’ già capitato, capiterà ancora: senti il tuo nome accostato ad una big, pregusti il trasferimento e poi c’è l’imprevisto che fa cambiare gli scenari. E’ il caso capitato questa volta a Simone Bastoni. L’esterno dello Spezia, 26 anni, da tempo accostato anche all’Inter alla ricerca di calciatori nel suo ruolo, dovrà restare a lungo fermo.

A tenerlo fuori dai giochi è l’infortunio al ginocchio sinistro. Nel comunicato dello Spezia si legge che il calciatore ha riportato una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. Un problema che lo porterà a sottoporsi, nella giornata di domani, ad un intervento chirurgico. Dopo l’operazione, il calciatore inizierà l’iter riabilitativo per un ritorno in campo che non si preannuncia rapido.

Spezia, operazione per Bastoni: i tempi di recupero

Per Simone Bastoni il problema accusato al ginocchio si è rivelato più grave del previsto. Lesione del menisco esterno, operazione e tempi di recupero che si preannunciano non brevi.

Si parla di uno stop di almeno un mese, anche se indicazioni più previse si potranno avere soltanto dopo l’intervento chirurgico. Il suo nome esce così dal calciomercato, almeno quello di gennaio: i prossimi sei mesi almeno saranno allo Spezia, dove potrà riprendersi dall’infortunio e rimettersi in gioco. Ogni altro discorso sarà rimandato, eventualmente, alla prossima estate.

Per lo Spezia una tegola importante con Bastoni che rappresenta uno dei pilastri della squadra di Gotti. I liguri sono attualmente al quintultimo posto in classifica con nove punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Il calendario metterà di fronte ai liguri nel prossimo mese avversari come Roma, Bologna, Napoli, Empoli e Juventus.