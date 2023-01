Napoli, UFFICIALE: Spalletti perde il big per la Coppa

Napoli-Cremonese, i convocati di Spalletti per la Coppa Italia: il tecnico perde il big per la sfida del Maradona

Niente esordio in Coppa Italia per Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano infatti non rientra nell’elenco dei convocati per la sfida in programma questa serata al Maradona contro la Cremonese.

La gara è in programma questa sera alle 21 e segnerà l’esordio sulla panchina grigiorossa di mister Ballardini. Nel frattempo gli azzurri sono intenzionati a dare continuità a quella che è la loro straordinaria stagione. La squadra si è allenata stamattina per la rifinitura, ma Kvaratskhelia non ha preso parte all’allenamento, come ufficialmente comunicato dal club partenopeo. Il georgiano non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera, mentre Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia.

Questo l’elenco dei convocati di Spalletti:

Marfella, Meret, Sirigu; Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Juan Jesus, Kim Min-Jae, Zedadka, Ostigard, Olivera, Rrahmani; Anguissa, Elmas, Gaetano, Ndombele, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Osimhen, Lozano, Politano, Simeone, Raspadori.