Napoli-Cremonese a rischio per maltempo: la decisione finale

Napoli e Cremonese devono sfidarsi stasera per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma il match è a rischio a causa del maltempo

Ci sono momenti in cui si decide una stagione, altri in cui si costruisce. Per il Napoli ogni passo di più d’ora in poi potrebbe essere più pesante, fino a condurre i partenopei al successo.

Non vale solo per lo scudetto, ma anche per le altre competizioni su cui i partenopei sono in corsa. E, quindi, per la Champions League, dove la capolista di Serie A ha conseguito risultati sorprendenti e ha spazzato via ogni record e anche per la Coppa Italia, che comunque ha una dignità importante e non può essere messa in secondo piano. Stasera è in programma un appuntamento fondamentale in un torneo a eliminazione diretta: infatti, il calendario prevede gli ottavi di finale che vedrebbero fronteggiarsi Napoli e Cremonese. Il condizionale, però, è d’obbligo visto quanto sta accadendo nelle ultime ore. Il maltempo, infatti, potrebbe costringere le due squadre a rimandare la sfida: ecco come stanno le cose.

+++Aggiornamento #NapoliCremonese+++ Alle 17 tavolo in Questura causa allerta meteo. Il rischio rinvio esiste, @sscnapoli vuole scendere in campo. @ADeLaurentiis in contatto con le istituzioni cittadine: situazione monitorata, condizioni meteo in peggioramento@calciomercatoit — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) January 17, 2023

Napoli-Cremonese a rischio: la scelta è stata presa

Le cattive condizioni climatiche sono d’attualità su diverse regioni d’Italia e, in particolare, sulla Campania.

La Protezione Civile, infatti, ha diramato l’allerta arancione per le giornate di oggi e domani. C’è di più, perché il meteo sembra addirittura in peggioramento e per questo la partita è in dubbio. Alle 17 era previsto un tavolo in Questura per decidere il da farsi e prendendo atto delle avverse condizioni del clima campano in queste ore. Il rischio rinvio è concreto, anche se il Napoli preferirebbe scendere regolarmente in campo. Intanto, secondo quanto risulta a Calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis si è già messo in contatto con le istituzioni cittadine. All’incontro decisivo prendono parte il club, la lega e la prefettura. Già nei prossimi minuti potrebbe arrivare il verdetto decisivo, ma – lo ribadiamo – Napoli-Cremonese è a rischio rinvio.

AGGIORNAMENTO 17.48 – La partita si gioca, non è in programma nessun rinvio. L’allerta meteo sta mettendo a dura prova la Campania e le manifestazioni sportive durante la giornata di oggi e con un peggioramento previsto in serata. La decisione definitiva poi è stata presa alle 17.30 dopo una lunga riunione che ha visto come protagonisti tutti i rappresentanti del Gos.