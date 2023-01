Salernitana, clamorosa idea Ribery: allenatore per una partita

La Salernitana alla ricerca del sostituto di Davide Nicola dopo l’esonero post Atalanta: ipotesi Ribery per la sfida al Napoli. Tutti i dettagli

Dopo la Cremonese, nuovo ribaltone in panchina anche in casa Salernitana. Per Davide Nicola è stato fatale l’8-2 incassato sul campo dell’Atalanta di Gasperini.

Nonostante una situazione di classifica piuttosto tranquilla in ottica salvezza (+9 sul Verona terz’ultimo), il tecnico è stato ufficialmente esonero dal club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”. Prima della sosta Mondiale e nelle ultime settimane dopo la ripresa la Salernitana è scivolata al 16esimo posto in classifica ed è reduce da quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque partite di campionato. L’ultimo pesantissimo ko ha così portato il presidente Iervolino al cambio in panchina. La società è ora alla ricerca del sostituto di Nicola, come raccontato dettagliatamente da Calciomercato.it, ma il derby col Napoli è imminente e il nuovo allenatore potrebbe non arrivare per la sfida alla capolista indiscussa della Serie A. Nelle ultime ore sarebbe così spuntata l’ipotesi di un traghettatore almeno fino al derby in programma sabato.

Salernitana, Ribery in panchina col Napoli: come stanno le cose

Due le opzioni per la Salernitana: Stefano Colantuono, che è ancora sotto contratto ed è il responsabile del settore giovanile granata, o Franck Ribery, come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’.

Il francese, ritiratosi nella prima parte di stagione per un nuovo incarico nello staff tecnico, sta facendo riabilitazione a Monaco di Baviera dopo l’intervento al ginocchio ad Innsbruck. Per il momento, dunque, si tratta di una semplice suggestione, come raccolto da Calciomercato.it. Ribery, inoltre, non possiede ancora il patentino da allenatore e dovrebbe comunque essere affiancato da un tecnico. Si attendono ora ulteriori sviluppi in casa granata.