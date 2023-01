CM.IT | Salernitana, Nicola esonerato: corsa a quattro e due suggestioni

Sono ore calde per la Salernitana per la panchina dopo la goleada subita contro l’Atalanta: ufficiale l’esonero di Nicola. Da D’Aversa a Mazzarri e Sousa: il punto

Ore di riflessione in casa Salernitana. All’indomani della pesante ed umiliante sconfitta di Bergamo, si intensificano le valutazioni ed i confronti. La società era orientata ad esonerare Davide Nicola, la cui panchina aveva già traballato in passato. E così è stato, con il comunicato arrivato in mattinata.

L’8-2 del Gewiss Stadium è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e così, già ieri sera, si è deciso per l’esonero del tecnico torinese. E oggi appunto è arrivato l’annuncio. Intanto la piazza rumoreggia: all’esterno del centro sportivo Mary Rosy, quartier generale del club, è stato esposto uno striscione a firma Curva Sud Siberiano che recita: “Vergognatevi tutti”. In queste ore, la società (che starebbe valutando anche la posizione del direttore sportivo Morgan De Sanctis) è al lavoro per definire il futuro della panchina.

Salernitana, per il dopo Nicola suggestioni Sousa e Tedesco

Quello di Roberto D’Aversa è uno dei nomi più caldi per il post Nicola, ma si registrano anche le ipotesi Iachini, Mazzari e Semplici. Oltre alla suggestione Paulo Sousa, il cui nome sarebbe stato proposto al club granata che valuta. Suggestiva anche la pista Tedesco, allenatore italo-teutonico, alla ribalta dopo le esperienze sulle panchine di Schalke 04 e Lipsia. Nicola, ancora in carica, non ha pensato alle dimissioni, come ribadito dopo la sconfitta di Bergamo, dicendosi pronto a “dare il massimo” fino a quando allenerà la Salernitana. La scelta dovrebbe essere comunicata già nelle prossime ore.

Questo invece il comunicato con cui i campani hanno annunciato la decisione sulla panchina: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

