Ounahi tra Leeds e Napoli: Giuntoli fa chiarezza

Cristiano Giuntoli ha parlato della trattativa Ounahi: il centrocampista marocchino al centro del calciomercato

Dopo la vittoria contro la Juventus, il Napoli torna in campo. Gli azzurri ospitano la Cremonese al ‘Maradona’ negli ottavi di finale di coppa Italia.

Una sfida che Spalletti affronta cambiando dieci uomini e confermando il solo Meret. Opta per il turnover il tecnico partenopeo, lanciando le seconde linee e risparmiando i big in vista del derby contro la Salernitana in programma sabato pomeriggio all’Arechi. Intanto non mancano le indiscrezioni di mercato e c’è un nome su tutti che attira l’attenzione: Azzedine Ounahi.

Calciomercato.it vi ha raccontato di una trattativa con gli azzurri in standby. Il Napoli è pronto ad acquistare il centrocampista marocchino (lasciandolo in prestito fino a giugno all’Angers) ma solo se il club transalpino dovesse abbassare le sue pretese (25 milioni di euro) arrivando vicino ai 18 compresi bonus che la società italiana è disposta a sborsare.

La situazione è resa più complicata dall’interesse anche di club inglesi, Leeds su tutti (ma anche Leicester). L’Angers non si smuove dalla sua richiesta iniziale forte anche della presenza in corsa delle società britanniche. Resta da vedere se il Leeds farà una mossa più concreta o meno. Intanto, proprio su Ounahi arrivano le parole del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Napoli, Giuntoli su Ounahi: “Ottimisti”

Intervenuto a ‘Infinity’ prima del fischio d’inizio di Napoli-Cremonese, il dirigente degli azzurri risponde così alle domande sul centrocampista marocchino.

“Ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds? Siamo ottimisti, il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano”.