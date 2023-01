Niente rinnovo con il Chelsea, per Milan e Juve è più di una suggestione

Il rinnovo con il Chelsea è in alto mare, può rappresentare un’occasione di mercato per Juventus e Milan

Una stagione travagliata tra errori e infortuni e un contratto il cui rinnovo appare ancora lontano.

La situazione di Edouard Mendy in casa Chelsea è tutta da definire. L’estremo difensore della nazionale senegalese ha infatti totalizzato 11 presenze complessive tra campionato e coppe. Prove condite, in alcune circostanze da errori grossolani, di cui è stato protagonista anche la scorsa stagione, ma anche di ottime parate. Al suo primo anno al Chelsea, Mendy aveva sorpreso tutti. A premere per il suo arrivo era stato Petr Cech, che, come lui, era passato dal Rennes.

Chelsea, il rinnovo di Mendy si allontana: occasione per Juve e Milan

Ora però, dopo una prima stagione eccellente e sostanzialmente impeccabile, condita tra l’altro dalla vittoria della Champions League, Mendy ha mostrato più di un’incertezza nelle stagioni successive.

Il portiere franco-senegalese, questa stagione, ha dovuto affrontare alcuni infortuni. Nelle ultime settimane è alle prese con un problema alla spalla, ma ad ottobre ha visto molte gare dalla panchina, con Kepa in campo. Anche il basco però non ha saputo dare adeguate certezze. Come riferito da ‘The Evening Standard’, i colloqui per un rinnovo contrattuale sono però in alto mare. Mendy ha ancora un contratto lungo con il Chelsea, fino al 2025, ma viste le panchine il prezzo del cartellino potrebbe essere svalutato.

E il portiere, seguito e accostato anche a Juventus e Milan, potrebbe rivelarsi una buona occasione per bianconeri e rossoneri. Szczesny ricopre il ruolo di titolare inamovibile in casa Juve, ma il contratto del polacco scade nel 2024. Se non si dovesse trovare un accordo per un rinnovo, non è escluso che la Juventus, per evitare di perderlo a zero, possa decidere di metterlo sul mercato. I rossoneri invece sono alle prese con il caso Maignan. L’estremo difensore francese, sia la scorsa che soprattutto questa stagione, ha dovuto affrontare diversi guai dal punto di vista fisico. I rossoneri avrebbero già bloccato Sportiello come vice per la prossima stagione, ma l’ipotesi, in futuro, di puntare su un portiere con maggiore esperienza come Mendy non è da escludere. Al momento l’investimento di un primo portiere non sembra rappresentare una priorità per le due compagini di Serie A, ma se dovesse presentarsi l’occasione il nome di Mendy non è certo da escludere.