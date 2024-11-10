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PAGELLE E TABELLINO ROMA-BOLOGNA 2-3: baratro giallorosso. El Shaarawy non basta

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Pagelle e tabellino di Roma-Bologna, match valido per la dodicesima giornata di Serie A Enilive 2024/25

Svilar (LaPresse) – calciomercato.it

ROMA

Svilar 5

Mancini 5,5

Ndicka 6

Angeliño 4,5

Celik 4. Dal 61′ Dahl 5

Cristante 5

Koné 5,5. Dall’80’ Paredes sv

El Shaarawy 6,5

Pisilli 6. Dal 61′ Baldanzi 6

Soulé 5. Dal 56′ Shomurodov 5

Dovbyk 4,5

Allenatore: Juric 4,5

BOLOGNA

Skorupski 5

De Silvestri 6. Dal 46′ Posch 6

Beukema 6

Lucumì 6

Miranda 6,5

Pobega 5,5

Freuler 6

Orsolini 6,5. Dall’84’ Casale sv

Odgaard 6. Dal 67′ Fabbian 6

Ndoye 6. Dal 23′ Karlsson 6,5

Castro 6,5. Dal 68′ Dallinga 6

Allenatore: Italiano 6

Arbitro: Manganiello 5

Il tabellino di Roma-Bologna 2-3

Marcatori: 25′ Castro (B), 63′ El Shaarawy (B), 66′ Orsolini (B), 77′ Karlsson (B), 82′ El Shaarawy (R)

Ammoniti: De Silvestri (B), Mancini (R), Dallinga (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik (61′ Dahl), Cristante, Koné (80′ Paredes), El Shaarawy; Pisilli (61′ Baldanzi), Soulé (56′ Shomurodov); Dovbyk.
A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Dahl, Sangaré, Paredes, Le Fée, Baldanzi, Saud, Shomurodov.
Allenatore: Juric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (46′ Posch), Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini (84′ Casale), Odgaard (67′ Fabbian), Ndoye (23′ Karlsson); Castro (68′ Dallinga).
A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Holm, Casale, Lykogiannis, Corazza, Moro, Ferguson, Fabbian, Iling Junior, Urbanski, Dominguez, Dallinga.
Allenatore: Italiano.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Raspollini-Di Gioia. IV Uomo: Piccinini. Var: Meraviglia. Avar: Marini.

 

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