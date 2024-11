Kean non si ferma più, Vlahovic nel mirino: “Aveva ragione Allegri”

L’attaccante della Fiorentina protagonista di una doppietta contro il Verona mette sotto accusa il serbo e tirano in ballo l’ex allenatore della Juve

È un Kean scatenato. Altra doppietta per l’attaccante della Fiorentina che sale a quota sette gol in campionato, 10 complessivi in stagione.

Un rendimento che cancella tutte le perplessità sorte tra il popolo viola quando quest’estate è stato acquistato dalla Juventus. Ed è proprio ai bianconeri che va il pensiero di molti dopo i due gol che il calciatore ha realizzato quest’oggi contro il Verona. Inevitabile il confronto con le difficoltà che sta vivendo Vlahovic alla corte di Thiago Motta: il serbo ha realizzato 9 reti complessive, ma ha dato l’impressione di non essere adatto al gioco della Juventus.

Ecco allora che c’è chi rimpiange Kean e c’è chi fa un paragone tra i due attaccanti e che avrebbe fatto la scelta opposta l’estate scorsa.

Kean meglio di Vlahovic: “Ha ragione Allegri”

Su X così ecco chi non ha dubbi e dà ragione all’ex allenatore della Juventus: “Allegri ha ragione, Kean è meglio di Vlahovic“.

C’è chi poi avrebbe voluto i due insieme nella rosa bianconera e chi se la prende con chi criticava Kean ai tempi della Juventus.

Ecco alcuni tweet:

#Kean non è un fenomeno e ha grossi limiti ma non è scarso e fisicamente è tostissimo. Il problema in estate (e la prossima) era #Vlahovic, che a certe cifre non interessa a nessuno coi limiti tecnici e caratteriali che ha. Moise invece era piazzabile… — AndreanoncèpiùriposoZeta🇮🇹 (@AndreazaccaAZ38) November 10, 2024

Purtroppo, con Vlahovic spompo che si gioca tutte le partite, si rivede, al Franchi, Kean… — Matte 🐦 (@panmatt) November 10, 2024

Piango Kean e Vlahovic hanno gli stessi goal in campionato — andre (@jumpeeed126) November 10, 2024

Kean con il doppio dei gol di Vlahovic su azione — Francesco (@Fraptus) November 10, 2024

Allegri was right; Kean is better than Vlahovic. He’s a pure goal scorer. And now he’s found a home. KEAN NON SI TOCCA https://t.co/3desdAQ5kM — Stefan (@fiorentinaplus) November 10, 2024

Kean sottovalutato un po’ da tutti adesso si sta prendendo la sua rivincita — 𝑴𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍𝒆𝟏𝟗𝟐𝟔 (@majewsky2000) November 10, 2024