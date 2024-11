DIRETTA Serie A, Monza-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Impegno sulla carta agevole per i biancocelesti di Marco Baroni che affronteranno il grande ex Alessandro Nesta

Cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni e primo posto nel maxi girone di Europa League. La Lazio di Marco Baroni sta letteralmente volando e nel giorno dello scontro diretto Inter-Napoli proverà a sfruttare un calendario favorevole per raggiungere momentaneamente i partenopei e superare di un punto i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Per la quarta partita consecutiva, i biancocelesti affronteranno una squadra coinvolta nella lotta salvezza: il Monza del grande ex Alessandro Nesta. Una sfida sulla carta facile, ma che può nascondere diverse insidie, dettate soprattutto dalla spasmodica ricerca di un risultato positivo da parte dei brianzoli. Penalizzati ultimamente anche da alcune decisioni arbitrali molto discusse contro Atalanta e Milan, i brainzoli porveranno a sfruttare il pari tra Como e Genoa per portarsi a quota 11 punti ed uscire dalla zona retrocessione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Monza-Lazio

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Dia, Zaccagni. All. Baroni.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli*, Atalanta e Fiorentina 25, Inter* e Juventus 24, Lazio* 22, Milan* e Bologna* 18, Udinese 16, Empoli* 15, Torino 14, Roma e Parma* 13, Verona 12, Cagliari, Como e Genoa 10, Lecce* 9, Monza* e Venezia 8

* una partita in meno