La Juve trema già a gennaio: offerta Bayern e nuovo assalto

La Juventus ragiona anche in ottica futuro sul portiere, ma il pericolo Bayern sta diventando importante

La Juventus vive un calciomercato di gennaio complicato, di grande attesa. A bloccare tutto c’è ovviamente la questione uscite, visto che senza cessioni diventa praticamente impossibile muoversi. Una situazione, in verità, comune a quasi tutte le società di Serie A. È così, il mercato invernale di riparazione sta diventando progressivamente più ridotto in Italia, sempre più al risparmio, quasi di studio in vista dell’estate.

Però si regge tutto su equilibri sottili, con cessioni che possono sbloccare dei domino clamorosi. Per cui ogni movimento e ogni indiscrezione va tenuta in grande considerazione. La Juve non fa eccezione e non a caso attende novità positive da Weston McKennie, che continua a sparare alto nelle richieste di ingaggio. L’americano ha declinato Bournemouth e Aston Villa, anche perché aspetta un top club. E allora i bianconeri, al netto del nodo Cuadrado, non hanno spazio di manovra in entrata sia a livello economico che tecnico. Intanto Cherubini e Allegri, che non hanno certezza di rimanere anche il prossimo anno, pensano pure al prossimo anno. L’estate potrà essere il punto zero della Juve, anche in base a quello che succeederà nelle aule di tribunale. Occhi soprattutto su esterno destro e difesa in generale, a centrocampo e in attacco ma in questo caso è tutto legato a Di Maria. E per difesa si intende ovviamente anche il portiere.

Calciomercato Juventus, su Vicario piomba il Bayern Monaco: super offerta

Non perché Wojciech Szczesny stia deludendo, anzi. Ma il polacco della Juventus si avvia verso i 33 anni e ha il contratto in scadenza nel 2024. I bianconeri seguono alcuni nomi e tra questi, come vi abbiamo raccontato diverse settimane fa, c’è soprattutto Guglielmo Vicario.

Anche ieri sera ha tenuto a galla l’Empoli contro la Sampdoria con diverse parate decisive. È arrivato il momento per lui di alzare l’asticella e fare il grande salto, i toscani già si sfregano le mani. Vicario piace molto alla Juve, ma anche alla Roma e soprattutto all’estero. Non a caso, su di lui – come scrive ‘Tuttosport’ – è piombato con prepotenza il Bayern Monaco. Il ds Salihamidzic, ex bianconero, lo ha individuato tra i papabili per prendere il posto di Neuer, già a gennaio. Non solo, perché i bavaresi avrebbero già formulato una prima offerta da 20 milioni di euro.

Il presidente Corsi l’ha rispedita al mittente alzando la posta a 30. Il Bayern lo segue da tempo, l’Empoli non vorrebbe cederlo a gennaio ma davanti a certe cifre sarebbe complicato restare indifferenti. Il club tedesco tra l’altro ha bisogno subito, visto che appunto Neuer potrebbe non rientrare tanto presto. Quindi è previsto un nuovo assalto da parte del Bayern. I toscani a quel punto dovrebbero pensare a un sostituto all’altezza e tra i possibili nomi c’è Alessio Cragno del Monza mentre Gollini è coinvolto nella trattativa con il Napoli per lo scambio con Sirigu. La Juventus è avvisata: per Vicario la concorrenza è e sarà, eventualmente anche in estate, spietata.