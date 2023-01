“Doppia cifra”: Juve, blitz a sorpresa per Rabiot

Il centrocampista francese è arrivato alla Juventus nell’estate 2019 a parametro zero. Il suo attuale contratto scade alla fine del prossimo mese di giugno

In casa Juventus regna assoluta incertezza sul futuro viste le inchieste in corso che la riguardano e che hanno già portato alle dimissioni dell’intero Cda. A tal proposito, nella giornata di domani usciranno i nomi dei nuovi consiglieri del club bianconero, col suo Ds Cherubini comunque al lavoro sul calciomercato in vista della prossima stagione. A tenere banco pure la questione rinnovi, su tutti quello di Adrien Rabiot.

Il francese si è rilanciato alla grande con Allegri e proprio il tecnico, tra l’altro tutt’altro che sicuro di restare nonostante un contratto fino al 2025, spinge affinché venga trovato un accordo con mamma Veronique per quanto concerne il prolungamento.

Intervenuto in diretta a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, Stefano Lanzo di ‘Tuttosport’ ha svelato che “proprio oggi la mamma del centrocampista transalpino è stata alla Continassa”. Si è trattato di “una prima mossa per capire i margini di manovra per tenere eventualmente il giocatore. C’è stato questo incontro, probabilmente ne serviranno altri”.

Calciomercato Juventus, Lanza a Tv Play su rinnovo Rabiot: “A Torino sta bene, ma le richieste sono elevate”

“Non è semplice dire se possa rimanere, le richieste sono elevate“, ha aggiunto Lanza sempre in merito al possibile rinnovo del 27enne. L’ostacolo? Le richieste economiche dello stesso Rabiot, che ora guadagna già 7 milioni netti più bonus.

“Rabiot a Torino si trova bene, però è ovvio che se le richieste della mamma dovessero essere così alte, da doppia cifra, diventerebbe difficile immaginare un prolungamento considerando anche le valutazioni sul monte ingaggi che fa la Juve“. Insomma, ad oggi è più facile che il francese saluti a fine stagione piuttosto che rimanga agli ordini di Allegri.